¿Cuáles serán los horarios de remodelación de la línea 3 del Metro CDMX? Así funcionará el transporte

Si utilizas la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México para ir al trabajo o la escuela, hay noticias importantes. La Línea 3 del Metro CDMX será sometida a una renovación integral a partir de 2027, pero las autoridades adelantaron que las obras buscarán afectar lo menos posible a los millones de usuarios que utilizan esta ruta todos los días.

¿Cuándo comenzará la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la renovación de la Línea 3 iniciará en 2027, una vez que concluyan los procesos de licitación y planeación que se llevarán a cabo durante el resto de 2026. Esto significa que este año no habrá cierres de estaciones por las obras de modernización.

La Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, es una de las más utilizadas de toda la red del Metro, por lo que el proyecto busca modernizar su infraestructura sin generar afectaciones masivas para las y los pasajeros.

¿Habrá cierres de estaciones o cambios en el servicio?

Sí, pero no de manera permanente. El plan del Gobierno de la Ciudad de México contempla realizar cierres por horarios, durante la noche y, de preferencia, los fines de semana, cuando disminuye el flujo de usuarios. Además, las intervenciones se harán por tramos para evitar suspender el servicio en toda la línea al mismo tiempo.

Las autoridades señalaron que este modelo de trabajo es similar al que se aplicó en la renovación de la Línea 2, donde fue posible mantener el servicio mientras se desarrollaban las obras en distintas etapas.

¿Qué trabajos se realizarán en la Línea 3?

La renovación contempla una intervención integral para mejorar la operación de una de las líneas más antiguas y con mayor demanda del Metro capitalino.

Entre los principales trabajos se encuentran:

Renovación de vías y balasto.

Modernización de los sistemas de señalización.

Mejoras en la infraestructura eléctrica.

Remodelación de estaciones.

Incorporación de elementos de accesibilidad.

Adquisición de nuevos trenes para ofrecer un servicio más eficiente.

Aunque aún faltan varios meses para el inicio de las obras, las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro y del Gobierno de la Ciudad de México, donde se dará a conocer el calendario definitivo de los trabajos y cualquier ajuste en los horarios de servicio conforme avance el proyecto.