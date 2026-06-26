INAH abre recorridos por el Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota de Tenochtitlan: fechas, costo y cómo reservar

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) comenzó a ofrecer recorridos guiados por el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del Juego de Pelota de la antigua Tenochtitlan, dos espacios arqueológicos que normalmente permanecen cerrados al público por encontrarse en investigación. Las visitas estarán disponibles por tiempo limitado como parte de las actividades del Mundial Social 2026.

Los recorridos permiten conocer de cerca algunos de los vestigios más importantes del recinto sagrado mexica, ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y representan una oportunidad única para descubrir cómo era la antigua capital del Imperio mexica antes de la llegada de los españoles.

¿Cómo visitar el Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota de Tenochtitlan?

Las visitas guiadas se realizan de martes a sábado en tres horarios: 9:30, 11:00 y 12:00 horas, y están limitadas a grupos de 15 personas, por lo que es necesario hacer una reservación previa.

Para apartar un lugar, el INAH solicita enviar un correo electrónico a las direcciones oficiales del Museo del Templo Mayor. Los recorridos están incluidos con el boleto de acceso al museo, por lo que no tienen un costo adicional.

El acceso general al Museo del Templo Mayor tiene un costo de 105 pesos para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México, mientras que aplican las exenciones habituales para los sectores contemplados por el recinto.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los recorridos?

El INAH informó que estas visitas especiales estarán disponibles hasta el próximo 19 de julio de 2026. Después de esa fecha, tanto el Templo de Ehécatl como el Juego de Pelota volverán a cerrarse al público para que continúen los trabajos de investigación y conservación arqueológica.

Los dos espacios fueron descubiertos durante las excavaciones del Programa de Arqueología Urbana del INAH y corresponden a algunas de las estructuras más representativas del recinto ceremonial de México-Tenochtitlan. En el caso del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, los especialistas han identificado al menos cinco etapas constructivas que datan de aproximadamente 1440 a 1521.

Con esta iniciativa, el INAH busca acercar al público al patrimonio arqueológico de la antigua Tenochtitlan y mostrar a visitantes nacionales y extranjeros la riqueza cultural que permanece bajo las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, aprovechando la afluencia de personas que ha generado el Mundial 2026.