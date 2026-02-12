La Cuadra de Luis Barragán: Así puedes visitar esta joya arquitectónica cerca de CDMX

La obra del arquitecto mexicano Luis Barragán sigue despertando interés dentro y fuera del país, y uno de sus proyectos más emblemáticos ‘La Cuadra San Cristóbal’ ha abierto sus puertas al público como espacio cultural. Este sitio no solo preserva su legado arquitectónico, también ofrece experiencias para quienes buscan conocer de cerca una de las piezas más importantes del diseño moderno en México.

Ubicada en el Estado de México, esta propiedad se ha convertido en un punto de visita para amantes de la arquitectura, el arte y el turismo cultural, por lo que aquí te contamos lo esencial para planear la visita.

¿Qué es ‘La Cuadra’ de Luis Barragán y por qué es importante?

La Cuadra es una obra creada entre 1966 y 1968 por Luis Barragán como residencia familiar con caballerizas para el criador Folke S. Egerstrom. El proyecto le permitió al arquitecto integrar su afición ecuestre con su estilo característico, dando como resultado una pieza considerada única en su tipo a nivel mundial.

Actualmente el espacio busca preservar y difundir su legado, además de albergar exposiciones relacionadas con la arquitectura y el arte contemporáneo.

Tras su adquisición por una fundación encabezada por el arquitecto Fernando Romero, el sitio fue protegido para garantizar su conservación y transformado en una plataforma cultural abierta al público desde octubre de 2025.

La Cuadra, Luis Barragán Ampliar

Un enfoque distinto: su papel en el turismo cultural contemporáneo

Más allá de su valor arquitectónico, La Cuadra aspira a consolidarse como referente nacional e internacional en difusión cultural, atrayendo públicos diversos y fomentando experiencias educativas vinculadas con el arte y la arquitectura mexicana.

¿Cómo visitar ‘La Cuadra’ de Luis Barragán?

De acuerdo con información oficial del recinto:

La visita está contemplada como parte de su programación cultural abierta al público.

El costo estimado de admisión general ronda los 700 pesos , con tarifa de 500 pesos para visitantes nacionales y descuentos para docentes y estudiantes mexicanos.

, con tarifa de y descuentos para docentes y estudiantes mexicanos. Además, el patio del recinto se utiliza anualmente para exposiciones durante eventos culturales como la Semana del Arte en México.

Debido a su carácter cultural y de conservación, se recomienda revisar disponibilidad y programación antes de acudir, ya que el acceso puede depender de actividades o exposiciones vigentes.

Un legado arquitectónico que sigue vigente

Luis Barragán es reconocido por su estilo que fusiona modernidad con tradición mexicana, lo que ha dejado obras icónicas en distintas partes del país y consolidado su influencia internacional.

La apertura de espacios como La Cuadra permite que nuevas generaciones se acerquen a su trabajo y refuerza la relevancia de la arquitectura mexicana en el panorama cultural actual.