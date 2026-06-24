Ecuador vs Alemania EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

En uno de los partidos más interesantes de la última fecha del Mundial, los dirigidos por Sebastián Beccacece buscan además de anotar su primer gol en la justa mundialista, quieren sorprender al mundo y derrotar a una de las favoritas a llevarse el campeonato, después de la derrota por la mínima ante Costa de Marfil. En su debut, no pudieron anotarle a Curazao a pesar de tirar 15 veces al arco de Eloy Room, un problema que vienen acarreando desde las eliminatorias de Conmebol, ya que apenas tuvieron 14 goles, selecciones como Venezuela o Bolivia que no lograron clasificar, anotaron más que los ecuatorianos.

Moisés Caicedo / Anadolu Ampliar

Por el otro lado, Alemania quiere terminar de manera perfecta su participación en la fase de grupos con una victoria ante una selección que no le queda de otra que ganar. Con nueve anotaciones, la Selección Alemana es el mejor ataque en lo que va del Mundial, con los siete goles ante Curazao y los dos contra Costa de Marfil, los alemanes buscarán terminar como empezaron.

La Selección Alemana celebrando / Steve Russell Ampliar

Posibles alineaciones de Ecuador y Alemania

Ecuador

Beccacece tiene un enigma, si dejar a un jugador histórico como Enner Valencia que ha fallado jugadas claras en ambos encuentros o poner a Jordy Caicedo y buscar el gol ante Alemania.

Alineación posible (3-4-2-1):

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Angelo Preciado; Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia.

Alemania

Con la clasificación en las manos, Julian Nagelsmann podría hacer algunas modificaciones a su once titular de cara a los dieciseisavos de final.

Alineación posible (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Feliz Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala; Florian Wirtz, Leroy Sané, Kai Havertz.

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Ecuador vs Alemania DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER