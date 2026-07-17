Francia vs Inglaterra EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la final del Mundial 2026

Francia e Inglaterra disputarán el encuentro por la medalla de bronce del Mundial 2026 este sábado 18 de julio en el Estadio de Miami.

Reacción de Kylian Mbappé al gol de España / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega Francia al juego por el tercer puesto?

Este encuentro será el último de Didier Deschamps con la Selección Francesa, por lo que se querrá despedir con una victoria. Aunado a eso, la duda que gira entorno al partido es sobre si Kylian Mbappé va a jugar o estará en el banquillo, se encuentra a un gol de Lionel Messi que disputará el título.

Cayeron 2 por 0 ante España en la Semifinal. El primero cayó vía penalti tras un error de cobertura de Lucas Digne, se distrajo y le dio una patada a Lamine Yamal que le ganó el balón y Mikel Oyarzabal venció a Mike Maignan, Pedro Porro finiquitó el encuentro al minuto 58.

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Posible alineación de Francia (4-2-3-1):

Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Kone, N´Golo Kanté; Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

¿Cómo llega Inglaterra al encuentro contra Francia?

Los dirigidos por Thomas Tuchel, se pusieron arriba en el marcador con la anotación de Anthony Gordon al 55´. Con la ventaja, Tuchel se encerró, sacó al nuevo jugador del Barcelona y metió a Ezri Konsa, un cambio defensivo.

En un tiro de esquina, Argentina utilizo una jugada prefabricada para sorprender a los ingleses, Enzo Fernández le pegó fuera del área y venció a Jordan Pickford. Ya en el agregado, un centro de Messi que remató Lautaro Martínez le dio el triunfo a La Albiceleste.

Harry Kane consolando a Jude Bellingham / Julian Finney - FIFA Ampliar

Posible alineación de Inglaterra (4-1-2-3):

Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O´Reilly; Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford, Harry Kane.

¿Qué sigue después de Francia vs Inglaterra?

El cuadro francés de ganar este encuentro, habría completado algo jamás visto, obtener el podio en tres Copas del Mundo distintas. En Rusia 2018 salieron campeones, en Qatar 2022 quedaron en segundo lugar, por lo que de ganar, obtendrían la medalla de bronce.

Por el otro lado, Inglaterra busca su mejor participación desde el Mundial de Rusia, en donde cayeron en el partido por el tercer lugar ante Bélgica.

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