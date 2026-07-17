Final del Mundial 2026 entre Argentina y España rompe récord: boletos son los más caros en la historia de Estados Unidos

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya hizo historia antes del silbatazo inicial. El partido del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey se convirtió en el evento deportivo con las entradas más caras jamás registradas en Estados Unidos dentro del mercado de reventa.

Selección España / Soccrates Images Ampliar

¿Cuánto cuestan los boletos para la Final del Mundial 2026?

Asistir al partido que definirá al nuevo campeón del mundo será un lujo al alcance de pocos aficionados. De acuerdo con datos de TickPick, el precio promedio de una entrada en el mercado secundario alcanza los 6,943 dólares por boleto, una cifra que supera cualquier otro evento deportivo celebrado en territorio estadounidense.

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El dato más llamativo es el precio promedio de compra, que asciende a 11,327 dólares, el más alto registrado por la plataforma desde que comenzó a monitorear el mercado de reventa.

Aunque los boletos bajaron ligeramente de precio tras la clasificación de Argentina a la final, antes rondaban los 7,200 dólares, la demanda continúa siendo extraordinaria.

¿Cuál fue el boleto más caro vendido para Argentina vs España?

El mercado de reventa también dejó una compra récord. Hasta el miércoles previo a la final, la operación más costosa correspondía a dos boletos en la Sección 115A del Estadio Nueva York Nueva Jersey, vendidos por 28,479 dólares cada uno.

En total, el comprador desembolsó 56,958 dólares por asistir a la Final del Mundial 2026, una cifra superior al precio de muchos automóviles de lujo y comparable con el costo de una vivienda en varias ciudades de Estados Unidos.

La expectativa por ver frente a frente a Argentina y España ha disparado la demanda entre aficionados, patrocinadores y compradores internacionales.

¿Qué otros eventos deportivos tienen los boletos más caros?

Según TickPick, ningún evento deportivo disputado en Estados Unidos había alcanzado los niveles de la Final del Mundial 2026.

Así queda el ranking de los eventos con mayor precio promedio de compra:

Final del Mundial 2026 (Argentina vs España): 11,327 dólares.

11,327 dólares. Super Bowl LVIII (2024): 9,411 dólares.

9,411 dólares. Super Bowl LV (2021): 7,313 dólares.

7,313 dólares. Super Bowl LIV (2020): 6,546 dólares.

6,546 dólares. Finales de la NBA 2026, Juego 3 (New York Knicks vs. San Antonio Spurs): 6,308 dólares.

El dato confirma el enorme impacto económico que ha generado la Copa del Mundo en Estados Unidos y el interés global por presenciar la definición del torneo.

Selección Argentina / Shaun Botterill Ampliar

¿Por qué la Final del Mundial 2026 alcanzó precios históricos?

El Mundial 2026 no solo ha destacado por el nivel futbolístico, sino también por su impacto económico. De acuerdo con los principales indicadores del mercado de boletos, esta edición se perfila como la más cara en los 96 años de historia de la Copa del Mundo, con precios que han roto récord desde la fase de grupos y alcanzaron cifras sin precedentes para la Final entre Argentina y España.

La presencia de dos de las selecciones con mayor convocatoria internacional explica buena parte del fenómeno. Argentina llega como campeona defensora y buscará conquistar el bicampeonato y su cuarta estrella, mientras que España vuelve a disputar una final mundialista 16 años después con la posibilidad de levantar su segundo título.

A ello se suma la alta demanda internacional, la limitada disponibilidad de boletos y el atractivo del Estadio Nueva York Nueva Jersey, factores que impulsaron el valor de las entradas conforme avanzó el torneo.

Los datos también reflejan el crecimiento comercial del Mundial 2026. Al inicio de la competencia, el precio promedio de los boletos en el mercado de reventa era de 1,622 dólares, mientras que para las semifinales ya había escalado hasta 4,162 dólares, de acuerdo con cifras de SeatPick.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido por el tercer lugar?

El encuentro entre Francia e Inglaterra, que definirá el tercer puesto del Mundial, también registró una importante demanda, aunque muy por debajo de la final.

Los boletos para ese compromiso rondan los 900 dólares en el mercado secundario, e incluso disminuyeron cerca de 300 dólares tras la eliminación de Inglaterra en semifinales.

La diferencia evidencia el enorme interés que despierta la pelea por el título mundial frente al resto de los partidos del torneo.

Francia e Inglaterra / FIFA Ampliar

¿Qué sigue para Argentina y España?

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey para disputar la Final del Mundial 2026. Mientras millones de aficionados seguirán el partido desde distintos rincones del planeta, miles de personas pagarán cifras históricas para presenciar en vivo el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y que ya quedó registrado como el evento deportivo más caro en la historia de Estados Unidos.