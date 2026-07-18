Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 en un partidazo con 10 goles

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 / Eddie Keogh - The FA

Francia e Inglaterra disputaron el partido por el tercer lugar en el Estadio Miami, donde la selección inglesa se impuso y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026.

Festejo de Declan Rice tras anotar el primer gol del encuentro / Eddie Keogh - The FA Ampliar

El encuentro comenzó con muchas emociones e Inglaterra tuvo una primera mitad de ensueño. Apenas al minuto 3, Declan Rice aprovechó un error de Désiré Doué para definir pegado al poste y abrir el marcador. Al 18, Ezri Konsa amplió la ventaja con un gran remate que dejó sin posibilidades a Mike Maignan.

Al minuto 37, tras un veloz contragolpe, Marcus Rashford asistió a Bukayo Saka, quien envió el balón al fondo de las redes para el 3-0. Antes del descanso, el delantero del Arsenal, volvió a aparecer con un disparo desde fuera del área para firmar el 4-0 con el que Inglaterra se fue al medio tiempo.

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La segunda mitad inició de forma distinta y Kylian Mbappé batió a Dean Henderson para acercar a Francia en el marcador. Apenas seis minutos después, Bradley Barcola realizó una gran jugada individual y definió al primer poste para colocar el 4-2.

Al 66, Mbappé marcó nuevamente con un disparo de larga distancia para el 4-3. Sin embargo, al minuto 87, tras un error de la defensa francesa, Saka convirtió un penal y completó su hat-trick para el 5-3.

Celebración de Bukayo Saka ante Francia / Eddie Keogh - The FA Ampliar

Ya en el tiempo agregado, Francia volvió a descontar con un disparo de Ousmane Dembélé al segundo poste, pero en la última jugada, Jude Bellingham eludió a Maignan y sentenció el 6-4 definitivo para darle a Inglaterra el tercer lugar del Mundial.