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Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 en un partidazo con 10 goles

Los “Blues” y los Tres Leones se enfrentaron en Miami por el tercer lugar de la Copa del Mundo.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 / Eddie Keogh - The FA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Francia e Inglaterra disputaron el partido por el tercer lugar en el Estadio Miami, donde la selección inglesa se impuso y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026.

Festejo de Declan Rice tras anotar el primer gol del encuentro

Festejo de Declan Rice tras anotar el primer gol del encuentro / Eddie Keogh - The FA

El encuentro comenzó con muchas emociones e Inglaterra tuvo una primera mitad de ensueño. Apenas al minuto 3, Declan Rice aprovechó un error de Désiré Doué para definir pegado al poste y abrir el marcador. Al 18, Ezri Konsa amplió la ventaja con un gran remate que dejó sin posibilidades a Mike Maignan.

Al minuto 37, tras un veloz contragolpe, Marcus Rashford asistió a Bukayo Saka, quien envió el balón al fondo de las redes para el 3-0. Antes del descanso, el delantero del Arsenal, volvió a aparecer con un disparo desde fuera del área para firmar el 4-0 con el que Inglaterra se fue al medio tiempo.

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La segunda mitad inició de forma distinta y Kylian Mbappé batió a Dean Henderson para acercar a Francia en el marcador. Apenas seis minutos después, Bradley Barcola realizó una gran jugada individual y definió al primer poste para colocar el 4-2.

Al 66, Mbappé marcó nuevamente con un disparo de larga distancia para el 4-3. Sin embargo, al minuto 87, tras un error de la defensa francesa, Saka convirtió un penal y completó su hat-trick para el 5-3.

Celebración de Bukayo Saka ante Francia

Celebración de Bukayo Saka ante Francia / Eddie Keogh - The FA

Ya en el tiempo agregado, Francia volvió a descontar con un disparo de Ousmane Dembélé al segundo poste, pero en la última jugada, Jude Bellingham eludió a Maignan y sentenció el 6-4 definitivo para darle a Inglaterra el tercer lugar del Mundial.

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