Alemania sigue imparable y vence a Costa de Marfil: ¡Es líder de grupo!

La selección de Alemania amarró su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo después de vencer a Costa de Marfil en ma segunda jornada de la fase de grupos.

Alemania Mundial 2026 / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

Los marfileños fueron los encargados de abrir el marcador de forma sorpresiva. Después de una gran jugada individual de Yan Diomandé por la banda izquierda, el capitán de la selección Franck Kessié simplemente empujó la pelota a la portería de Manuel Neuer.

A partir de ese momento, los teutones se fueron con todo al frente buscando igualar la pizarra. Sin embargo, los africanos defendieron de forma perfecta y fueron capaces de aguantar con ventaja en los primeros 45 minutos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Paraguay gana por la mínima y elimina a Turquía del Mundial 2026

Ya para el segundo tiempo, los dirigidos por Julián Nagelsmann siguieron buscando el arco rival y fue hasta los últimos minutos que consiguieron empatar el cotejo. Denis Undav, quien había entrado de cambio al minuto 60, marcó el primer tanto con un potente remate de volea.

Cuando parecía que el partido iba a terminar con un empate a un gol, Undav concretó su doblete literalmente al minuto 95 con un remate cruzado con la pierna zurda que dejó sin oportunidad al guardameta marfileño.

De esta manera tan sufrida, la selección de Alemania sumó una victoria más y llego a 6 puntos, lo que significó que amarró el pase a los 16avos de final con una jornada de antelación.