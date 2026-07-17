Iker Casillas calienta la Final del Mundial 2026: “No habrá cuarta estrella” y desata polémica en Argentina

Iker Casillas encendió la previa de la Final del Mundial 2026 con un mensaje dirigido a la Selección Argentina. El histórico exportero de España aseguró que la Albiceleste “no habrá cuarta estrella”, publicaciones que rápidamente se viralizaron antes del duelo del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Iker Casillas / David Benito Ampliar

¿Qué dijo Iker Casillas sobre Argentina antes de la Final del Mundial?

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 dejó clara su postura de cara al partido que definirá al nuevo monarca del fútbol mundial.

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Después de la clasificación de Argentina a la final, Casillas utilizó sus redes sociales para pronosticar que el equipo de Lionel Scaloni no conseguirá el bicampeonato ni la cuarta estrella en su escudo.

El mensaje que más repercusión generó fue breve, pero contundente: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos España!”

La publicación se interpretó como un respaldo total a La Roja y como una provocación para la afición argentina, que reaccionó de inmediato en redes sociales.

¿Por qué Casillas criticó a Inglaterra?

Antes de enfocarse en la final, el exarquero también analizó la semifinal entre Argentina e Inglaterra y responsabilizó al conjunto británico por su eliminación.

Durante el partido cuestionó el planteamiento del técnico Thomas Tuchel, al considerar que su equipo renunció al ataque tras ponerse en ventaja.

“Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico”, escribió mientras se disputaba el encuentro.

Una vez consumada la remontada argentina, insistió en que Inglaterra perdió el partido por decisión propia: “Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos. No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, publicó.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a 🇦🇷 llegar más. Sucede lo lógico. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

¿Por qué molestaron las palabras de Casillas en Argentina?

Las declaraciones del exguardameta español no pasaron desapercibidas entre los aficionados argentinos. Muchos usuarios recordaron la intensa rivalidad que Casillas protagonizó durante años frente a Lionel Messi en los Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, una etapa marcada por enfrentamientos constantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

Otros seguidores interpretaron el mensaje como una provocación innecesaria a pocas horas de la final, mientras que aficionados españoles celebraron la confianza del excapitán en el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La conversación rápidamente se convirtió en tendencia y aumentó la expectativa alrededor del partido más importante del torneo.

¿Qué se juega España ante Argentina en la Final del Mundial 2026?

España regresa a una final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010. El conjunto español intentará sumar la segunda Copa del Mundo de su historia con una generación encabezada por Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo.

Argentina, por su parte, busca defender el campeonato obtenido en la edición anterior y convertirse en bicampeona del mundo. Además, una victoria significaría la cuarta estrella para la Albiceleste, consolidando aún más una de las etapas más exitosas de su historia. Ese escenario es precisamente el que Casillas asegura que no ocurrirá.

España ante Argentina en la Final del Mundial 2026 / Visionhaus Ampliar

¿Qué sigue para España y Argentina?

La Final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, con millones de aficionados pendientes del desenlace. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará hacer historia con el bicampeonato y la cuarta estrella. Más allá de las declaraciones de Iker Casillas, la última palabra la tendrá el balón en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.