Curazao hace historia al conseguir su primer punto en una Copa Mundial: ¡Empató vs Ecuador!

Se presentó una de las grandes sorpresas del torneo con el empate entre Ecuador y Curazao. La noche de este sábado fue histórica, ya que el equipo de la CONCACAF consiguió su primer punto en una Copa del Mundo.

Curazao histórico en el Mundial 2026 / Maja Hitij - FIFA Ampliar

Ecuador llegaba como amplio favorito a este encuentro y con la misión de quitarse el mal resultado de la primera jornada. Sin embargo, el guardameta de Curazao tuvo una noche histórica para mantener el 0.

Desde los primeros minutos se veían las intenciones de los sudamericanos para abrir el marcador y Enner Valencia tuvo más de una oportunidad para concretar. Sin embargo, las redes no se movían y así se iban complicando las cosas.

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En la segunda parte llegó la actuación histórica de Eloy Room, quien salvó a su equipo en múltiples ocasiones. De esta manera, Ecuador tiene una situación muy complicada en su grupo al ser tercer lugar y con una misión casi imposible para acceder a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial.