Slavko Vinčić, árbitro de la Final del Mundial 2026: el dato que ilusiona a España

Slavko Vinčić, árbitro de la Final del Mundial 2026 / MB Media

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.. El antecedente favorece a La Roja, que nunca ha perdido en los cinco partidos oficiales dirigidos por el silbante europeo.

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¿Quién será el árbitro de España vs Argentina en la Final del Mundial 2026?

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó a Slavko Vinčić para impartir justicia en el partido que definirá al campeón del mundo.

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El árbitro esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh fungirá como cuarto árbitro.

La elección no es casual. Vinčić acumula experiencia en partidos de máxima exigencia tanto en competiciones de selecciones como en torneos internacionales de clubes, por lo que la FIFA vuelve a confiar en él para uno de los compromisos más importantes del calendario.

¿Cómo le ha ido a España con Slavko Vinčić?

Los antecedentes son positivos para la selección española.

En cinco partidos dirigidos por Vinčić, España no conoce la derrota, una estadística que genera optimismo entre los aficionados antes de la gran final.

Estos son los resultados de La Roja con el árbitro esloveno:

España 2-2 Colombia (2017)

España 0-0 Suecia (Eurocopa 2020)

España 2-1 Italia (Semifinal de la UEFA Nations League 2023)

España 1-0 Italia (Eurocopa 2024)

España 2-1 Francia (Semifinal del Mundial 2026)

Más allá de la racha invicta, Vinčić ya ha estado presente en encuentros decisivos para el conjunto español, incluyendo eliminatorias de torneos internacionales.

Slavko Vinčić pitando ante España / Kevin C. Cox Ampliar

¿Qué partidos ha dirigido Vinčić en el Mundial 2026?

El silbante esloveno ya tuvo actividad durante el Mundial 2026 antes de recibir la designación para la final.

Uno de los encuentros que arbitró fue el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos. Posteriormente estuvo al frente del triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, un partido que dejó una de las decisiones arbitrales más comentadas del torneo.

En ese encuentro expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien fue sancionado tras cubrirse la boca al dirigirse a un rival, una acción considerada antideportiva dentro de los nuevos criterios arbitrales conocidos popularmente como la “Ley Vinícius”.

La determinación del colegiado generó debate, pero también reflejó la estricta aplicación del reglamento durante la competencia.

¿Qué experiencia tiene Slavko Vinčić en partidos importantes?

Vinčić no es un desconocido en escenarios de máxima presión.

Además de haber participado en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió encuentros de alto perfil como el debut de Argentina frente a Arabia Saudita, el árbitro también ha sido designado para finales y partidos decisivos en competiciones europeas.

Su experiencia en torneos de clubes y selecciones fue uno de los factores que la FIFA tomó en cuenta para entregarle la responsabilidad de dirigir la Final del Mundial 2026.

La expectativa será alta, ya que el duelo entre España y Argentina promete ser intenso desde el primer minuto y cualquier decisión arbitral podría influir en el desenlace del campeonato.

Vinčić dirigiendo el juego España vs Italia / Claudio Villa - FIGC Ampliar

¿Qué significa esta designación para la Final del Mundial?

La elección de Slavko Vinčić representa una apuesta de la FIFA por un árbitro con recorrido internacional y acostumbrado a manejar partidos de alta exigencia.

Aunque las estadísticas favorecen a España cuando él está en el silbato, ese antecedente no garantiza ninguna ventaja deportiva. Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que La Roja intentará levantar el segundo título de su historia en un partido donde cada detalle será determinante.

¿Qué sigue para España y Argentina?

España y Argentina disputarán la Final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Con Slavko Vinčić como árbitro central, ambas selecciones pelearán por la Copa del Mundo: la Albiceleste intentará conseguir la cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que La Roja buscará volver a la cima del fútbol internacional con su segundo título mundial.