¡Kylian Mbappé llega a 10 goles en el Mundial 2026 y se convierte en el máximo anotador de la historia!

Kylian Mbappé anotó un doblete (minutos 48′ y 66′) en la derrota de Francia 4-6 ante Inglaterra, en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 disputado este sábado en Miami. Con ese par de goles, el francés llegó a 10 tantos en el torneo y a 22 en su historial mundialista, superando el récord que tenía Lionel Messi con 21.

Festejo de Mbappé tras su anotación en el partido por el tercer lugar / Sarah Stier - FIFA Ampliar

¿Cuántos goles anotó Mbappé ante Inglaterra?

El delantero del Real Madrid firmó un doblete más en su carrera en Copas del Mundo. Abrió su cuenta al 48′ y volvió a marcar al 66′, en un partido que terminó siendo una locura ofensiva. Con esas dos anotaciones, Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con 10 goles, dos más que Lionel Messi, quien llega a la final con 8.

El resultado deja a Mbappé como uno de los pocos jugadores en la historia con dos Mundiales terminados entre los tres primeros lugares de la tabla de goleo. Mbappé lleva una historia increíble en sus tres mundiales jugados: Campeón en 2018, subcampeón en 2022 y cuarto lugar en 2026.

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Resultado Francia vs Inglaterra, partido por el tercer lugar

Francia perdió 4-6 en un partido de locos por el tercer puesto. Los goles galos fueron de Mbappé (48′, 66′), Bradley Barcola (54′) y Ousmane Dembélé (90+6′). Por Inglaterra anotaron Declan Rice (3′), Ezri Konsa (18′), Bukayo Saka —con hat-trick, incluido un penal al 87′— (37′, 45+1′, 87′) y Jude Bellingham en el último suspiro (90+8′). Con este resultado, Francia se queda en el cuarto lugar del Mundial 2026.

¿Mbappé es ahora el máximo goleador histórico de los Mundiales?

Sí. Antes de este partido, Mbappé llegaba con 20 goles en su historial mundialista, uno por debajo del récord de Lionel Messi (21). El doblete ante Inglaterra lo llevó a 22 tantos en tres Copas del Mundo disputadas (2018, 2022 y 2026), superando así al argentino y quedándose, por ahora, como el máximo goleador en la historia del torneo.

Primer gol de Mbappé ante Inglaterra / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

Detrás de ambos aparecen Miroslav Klose con 16, Ronaldo Nazário con 15 y Gerd Müller con 14, una distancia que confirma lo extraordinario del ritmo goleador de Mbappé, quien a sus 27 años y con apenas tres mundiales jugados ya rebasó a leyendas que necesitaron cuatro ediciones para construir su marca.

Bota de Oro del Mundial 2026

La pelea por el premio individual sigue abierta. Mbappé cierra su participación con 10 goles en el torneo, dos arriba de Messi, pero el argentino todavía tiene pendiente la final de este domingo ante España, donde puede recortar diferencia. Si Messi no alcanza a Mbappé en goles, el francés se llevaría su segunda Bota de Oro consecutiva, tras la que ya ganó en Qatar 2022.

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La final del Mundial y el cierre de una era

La atención del Mundial 2026 se traslada ahora a la gran final del domingo entre Argentina y España, donde se definirá el campeón y donde Messi tendrá su última oportunidad de sumar goles y pelear por el título de goleo. Para Francia, el partido ante Inglaterra marcó el final del ciclo de Didier Deschamps al frente de “Les Bleus” después de 14 años en el banquillo galo.

Con el nuevo récord histórico en su poder, Mbappé llega a la siguiente parada de su carrera —la temporada 2026-27 con el Real Madrid— como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un logro que ya nadie le puede quitar sin importar lo que pase en la final de este domingo.