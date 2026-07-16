Sheinbaum reforma las reglas de jubilación: decreto adelanta la edad de retiro a los 55 años

La reforma impulsada por el gobierno federal modifica las condiciones de jubilación y contempla un retiro anticipado a partir de los 55 años para determinados trabajadores.

Quienes han seguido de cerca nuestras actualizaciones sobre las pensiones en México ya saben del impacto que ha tenido el decreto firmado en Palacio Nacional. Pero más allá de la teoría sobre la jubilación anticipada que hemos ido desmenuzando en las últimas semanas, hoy toca ponerle nombre y apellido al cambio que más ha dado de qué hablar aquí en W Radio: la posibilidad de jubilarse a los 55 años.

La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum no solo mueve unas cuantas reglas en el escritorio. Para miles de trabajadores del Estado que permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio y que decidieron no cambiarse al sistema de cuentas individuales, representa un cambio importante en la forma de planear su retiro, ya que el decreto reduce de manera gradual la edad mínima para jubilarse.

¿Quiénes podrán jubilarse a los 55 años con la nueva reforma?

En el caso de los hombres, la reducción de la edad avanzará poco a poco hasta llegar a los 55 años, meta que quedará establecida de forma definitiva en la siguiente década.

Para las mujeres, ese mismo umbral de los 55 años llegará antes, específicamente durante el periodo comprendido entre 2028 y 2030. Después, la edad mínima seguirá bajando hasta estabilizarse de manera definitiva en 53 años, como establece el calendario de transición.

Por decreto presidencial publicado el 24 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, las personas trabajadoras que cotizan bajo el régimen pensionario del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE tendrán derecho a un esquema de reducción de la edad para acceder a la modalidad de pensión por jubilación. — PENSIONISSSTE

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¿Qué es el Artículo Décimo Transitorio?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), este régimen corresponde a las personas trabajadoras que decidieron mantenerse en el esquema anterior del ISSSTE cuando entró en vigor la reforma de 2007.

En estos casos, la pensión se calcula con base en el sueldo básico del último año trabajado antes de la baja laboral.

Y quienes pertenecen a este régimen pueden acceder, según corresponda, a tres modalidades de pensión:

Pensión por jubilación.

Pensión por edad y tiempo de servicio.

Pensión por cesantía en edad avanzada.

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¿Qué requisitos debes cumplir para adelantar tu retiro?

Aunque el decreto reduce gradualmente la edad de jubilación, hay un requisito que no cambia y sigue siendo el más importante: los años de servicio.

Para acceder a este beneficio es necesario acreditar 28 años de cotización en el caso de las mujeres y 30 años en el caso de los hombres, siempre que se pertenezca al régimen del Artículo Décimo Transitorio.

Si ya cumples con esa trayectoria laboral, el nuevo esquema permite adelantar el retiro conforme vaya avanzando el calendario de transición, con la intención de que los trabajadores puedan jubilarse antes que en el sistema anterior.

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