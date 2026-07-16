Jujutsu Kaisen temporada 3: ¿dónde verla por streaming si no tienes Crunchyroll?

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya está disponible y volvió a convertirse en uno de los estrenos de anime más esperados de 2026. El nuevo arco, conocido como The Culling Game (El Juego del Sacrificio), continúa la historia tras los acontecimientos del Incidente de Shibuya y marca el regreso de Yuji Itadori, Yuta Okkotsu y otros hechiceros en una de las sagas más intensas del manga.

Sin embargo, muchos fans se preguntan si existe alguna forma de ver la serie sin contratar Crunchyroll. La respuesta depende del país y de la plataforma de streaming disponible.

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen temporada 3 si no tienes Crunchyroll?

Durante su estreno internacional, Crunchyroll mantiene la licencia principal de transmisión fuera de Asia y continúa siendo la plataforma donde se estrenan primero los nuevos episodios con subtítulos y doblaje en varios idiomas.

No obstante, en 2026 existen otras alternativas legales:

Netflix incorporará la primera parte de la tercera temporada ( The Culling Game Part 1 ) a partir del 22 de julio de 2026 en los países donde obtuvo la licencia correspondiente.

incorporará la primera parte de la tercera temporada ( ) a partir del en los países donde obtuvo la licencia correspondiente. Hulu también ofrece la tercera temporada en Estados Unidos como parte de su catálogo de anime para suscriptores.

La disponibilidad puede variar según la región debido a los acuerdos de distribución. En algunos países, una VPN no elimina las restricciones de licencia, por lo que la opción más recomendable es consultar el catálogo oficial de cada servicio.

¿De qué trata la temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

La nueva entrega adapta el arco The Culling Game, uno de los más importantes del manga creado por Gege Akutami.

Después de los devastadores sucesos ocurridos en Shibuya, Kenjaku pone en marcha un peligroso torneo en el que hechiceros y usuarios de energía maldita deben enfrentarse bajo reglas que cambian constantemente.

Mientras tanto, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y otros personajes buscan detener el plan de Kenjaku y encontrar la manera de liberar a Satoru Gojo, quien continúa atrapado en el Reino Prisión.

¿Vale la pena esperar a Netflix?

Si ya eres suscriptor de Netflix y no tienes prisa por ver los capítulos desde su estreno, la plataforma será una de las principales alternativas para seguir la serie sin contratar Crunchyroll.

En cambio, quienes quieran ver los episodios conforme se estrenan deberán hacerlo a través de Crunchyroll, que conserva la distribución simultánea internacional. Con el inicio del arco The Culling Game, la tercera temporada promete convertirse en uno de los animes más comentados de todo 2026.