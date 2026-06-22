Lionel Messi, máximo goleador de los Mundiales: así rompió el récord de Miroslav Klose

Lionel Messi volvió a hacer historia este martes al marcar un doblete frente a Austria en el Mundial 2026. El capitán de Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, amplió su ventaja sobre Miroslav Klose y reafirmó su lugar como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El astro argentino había superado la marca del alemán con su primer tanto del partido, pero todavía tenía reservado un capítulo más. En el tiempo agregado apareció nuevamente para firmar su gol número 18 y seguir estirando un récord que parecía inalcanzable.

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¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en los Mundiales?

Con sus dos anotaciones frente a Austria, el delantero argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el líder absoluto de la clasificación histórica.

La marca llegó después de haber igualado a Miroslav Klose durante la primera jornada de la fase de grupos gracias a un hat-trick frente a Argelia. Apenas unos días después, el rosarino volvió a aparecer en el momento indicado para quedarse en solitario con el récord.

Sus 18 anotaciones están distribuidas en seis ediciones mundialistas:

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 0 goles

Brasil 2014: 4 goles

Rusia 2018: 1 gol

Qatar 2022: 7 goles

Mundial 2026: 5 goles hasta el momento

La cifra confirma una longevidad extraordinaria. Pocos futbolistas han logrado mantenerse competitivos durante tantas Copas del Mundo y menos aún han conseguido aumentar su producción goleadora con el paso de los años.

Lionel Messi supera a Miroslav Klose en la tabla histórica

Hasta este Mundial, el récord pertenecía exclusivamente al exdelantero alemán Miroslav Klose, campeón del mundo en Brasil 2014.

Klose acumuló 16 goles en cuatro Copas del Mundo:

Corea-Japón 2002: 5 goles

Alemania 2006: 5 goles

Sudáfrica 2010: 4 goles

Brasil 2014: 2 goles

Durante años parecía una marca difícil de alcanzar. Sin embargo, la continuidad de Messi con la selección argentina y su impacto en las últimas dos Copas del Mundo terminaron por cambiar la historia.

Ahora el argentino lidera la clasificación y todavía tiene partidos por disputar en el Mundial 2026, por lo que la diferencia podría aumentar.

Messi festeja gol / Soccrates Images Ampliar

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales?

La lista reúne a algunas de las figuras más importantes que han pasado por el torneo.

Top 10 de goleadores históricos en Copas del Mundo:

Lionel Messi (Argentina) – 18 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Harry Kane (Inglaterra) – 10 goles

También aparecen con 10 anotaciones históricas Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Grzegorz Lato, Gary Lineker, Thomas Müller y Helmut Rahn.

¿Por qué este récord fortalece el legado de Messi?

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos lleva años generando discusión entre aficionados y especialistas. Sin embargo, los números de Messi continúan alimentando los argumentos a su favor.

El argentino ya había conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022 y acumulado una colección de logros difícil de igualar. Ahora suma una marca que involucra a todas las generaciones de futbolistas que han participado en el torneo más importante del planeta.

La relevancia de este récord también radica en el escenario donde fue conseguido. No se trata de una competición de clubes o una estadística regional. Son goles marcados en el torneo más importante del fútbol, frente a las mejores selecciones del planeta.

Cada anotación aumenta una trayectoria que ya forma parte de la historia grande del deporte.

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¿Qué sigue para Lionel Messi y Argentina en el Mundial 2026?

Argentina continúa su camino en busca de defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras Messi sigue ampliando una marca que ya le pertenece en exclusiva.

Con la fase de grupos todavía en desarrollo y la posibilidad de disputar rondas eliminatorias, el capitán argentino tiene la oportunidad de aumentar su registro goleador y establecer una cifra que podría permanecer durante muchos años.

La Albiceleste pelea por otro campeonato del mundo; Messi, mientras tanto, sigue acumulando capítulos que lo colocan entre los futbolistas más determinantes que ha visto este deporte.