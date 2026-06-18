¿Sin visa, sin candidatura? El nuevo filtro que propone el PVEM contra la narcopolítica

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comenzó formalmente el despliegue de las negociaciones para construir una coalición con Morena y con el Partido del Trabajo (PT) en todos los estados del país.

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¿Cómo avanzan las negociaciones entre PVEM, Morena y PT?

Este proceso formal busca establecer las plataformas electorales y legislativas comunes, así como definir las candidaturas para gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales y federales a través de encuestas y acuerdos políticos, así lo dio a conocer Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, en entrevista para “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”.

Aunque existe la plena intención de ir juntos, dijo, el trabajo es complejo debido a la enorme cantidad de elecciones en juego y a la existencia de buenos perfiles dentro de las tres fuerzas políticas.

“El reto es la elección que viene, son muchísimos espacios en los cuales habrá que construir acuerdos. Nunca es fácil, pero hay todo el espíritu para poder concretar un muy buen acuerdo entre los tres partidos”: @arturoescobar, coordinador Nacional Electoral del Partido Verde… pic.twitter.com/kPsjhePxIJ — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 18, 2026

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¿Qué plantea el PVEM sobre los perfiles de sus candidatos?

Respecto a las declaraciones del senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien advirtió sobre la realidad de la narcopolítica y la necesidad de ser sumamente cuidadosos con las alianzas, Arturo Escobar coincidió en que es una obligación de todos los partidos políticos revisar de manera escrupulosa los perfiles que se presentan ante la ciudadanía, reconociendo que México enfrenta una realidad donde actores del crimen organizado se han inmerso en la vida pública de determinados sectores.

El coordinador electoral admitió que los requisitos que su partido implementó desde el año 2009, como las cartas de no antecedentes penales, actualmente se quedan cortos. Por ello, el PVEM analiza qué tan profundo puede llegar en sus convocatorias y emplazamientos.

Incluso se ha discutido internamente la posibilidad de revisar si los aspirantes tienen una visa vigente para Estados Unidos. Escobar aclaró que, aunque una visa no otorga certeza absoluta y no puede ser obligatoria para todos, la prioridad número uno de los partidos debe ser garantizar la limpieza de sus candidatos, un factor que hoy está por encima de la popularidad, las propuestas o la elocuencia.

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¿Qué ocurrirá en estados donde no haya acuerdos?

Al ser cuestionado sobre el caso de San Luis Potosí, donde la senadora Ruth Miriam González, esposa del actual gobernador, aspira a una candidatura, Escobar afirmó que ella cuenta con todo el derecho de ley para participar.

Si bien reconoció que Morena tiene una política de autodefinición sobre la postulación de familiares en cargos sucesivos, señaló que mientras no venzan los plazos legales se mantendrá el diálogo, aunque aclaró que en cualquier estado donde no se alcance un consenso, se acordará que cada partido compita de manera independiente.

El político destacó que la comunicación con Morena ha mejorado de manera notable, y se mantienen negociaciones directas con Citlalli Hernández y conversaciones con Ariadna Montiel.

Aseguró que este proceso se ha desarrollado con transparencia y honestidad sobre las aspiraciones de cada instituto político, manteniendo una actitud positiva para resolver el reto de construir acuerdos en la enorme cantidad de espacios que se disputarán.

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