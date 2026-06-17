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Ir con Morena implica riesgos reputacionales: Melgar advierte costo político y electoral hacia 2027

El senador Luis Armando Melgar advierte riesgos reputacionales y electorales que pueden impactar a los partidos

El senador Luis Armando Melgar alertó sobre los costos reputacionales y electorales de competir en alianza con Morena rumbo a 2027

El senador Luis Armando Melgar alertó sobre los costos reputacionales y electorales de competir en alianza con Morena rumbo a 2027

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, lanzó una advertencia a su propio partido sobre los riesgos políticos de mantener la alianza con Morena rumbo a las elecciones de 2027. A través de redes sociales, pidió cerrar el paso a perfiles vinculados con la delincuencia organizada y advirtió que proteger a personajes bajo sospecha también tiene un costo ante los votantes.

¿Por qué el senador del Partido Verde cuestiona su alianza con Morena rumbo a 2027?

El legislador chiapaneco reconoció que la alianza con Morena representa una ventaja electoral, pero señaló que también implica cargar con el desgaste provocado por escándalos o señalamientos contra figuras cercanas al oficialismo. El problema ya no es solo la llamada “narcopolítica”, sino el costo que pagan los partidos aliados cuando respaldan o se mantienen cerca de personajes cuestionados, explicó.

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¿Qué relación tienen los escándalos de Sinaloa y la presión de Estados Unidos?

Melgar se refirió a la situación de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, al señalar que casos como ese terminan afectando la imagen de toda la alianza y no únicamente la de un actor político.

Además, destacó el aumento del escrutinio por parte de autoridades de Estados Unidos sobre actores políticos y empresariales en México, lo que, dijo, complica todavía más el escenario para los partidos aliados.

Y aunque sus declaraciones intentan marcar cierta distancia, Morena, el PVEM y el Partido del Trabajo ya tienen firmado un acuerdo para competir juntos en las elecciones de 2027 y 2030. Además, recientemente el Verde ratificó su alianza con Morena y el PT en 16 estados del país.

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Captura de tuit de Luis Armando Melgar donde advierte riesgos de ir en alianza con Morena rumbo a 2027

En redes sociales, Luis Armando Melgar advirtió sobre riesgos reputacionales y electorales de mantener la alianza con Morena rumbo a 2027

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