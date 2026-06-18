Le ganaron a Morena: Tribunal Electoral abre la puerta a Somos México como nuevo partido político

El Tribunal Electoral confirmó las afiliaciones de la organización ciudadana Somos México, rechazando el reclamo presentado por Morena. Esta resolución despeja el camino para que la agrupación obtenga su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al validar que cuentan con el número necesario de militantes y asambleas requeridas por la ley para constituirse como un nuevo partido político.

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¿Por qué el Tribunal Electoral validó las afiliaciones de Somos México?

En “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, Emilio Álvarez Icaza, promotor de Somos México, detalló que tras haber sido agendado el tema en el Tribunal Electoral en cinco ocasiones, finalmente se confirmaron las afiliaciones.

Álvarez Icaza denunció que Morena se dedicó a afiliar a personas que habían asistido a las asambleas de Somos México con la intención de restarles el quórum legal, una estrategia que finalmente fue desestimada por las autoridades electorales.

🔴 Somos México celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validó alrededor de 110 mil afiliaciones en favor de organizaciones que buscan su registro como partidos políticos nacionales.#AlAire @EmilioAlvarezI, promotor de @SomosMxMexico… pic.twitter.com/G2F9VWkvWw — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 18, 2026

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¿Cuántas afiliaciones y asambleas fueron reconocidas?

Somos México supera el mínimo legal de afiliaciones por más de 40 mil ciudadanos y cuenta con 205 asambleas reconocidas de las 240 realizadas.

Las observaciones de fiscalización por parte del INE son menores, equivalentes al 1.8% de sus ingresos, y se encuentran en proceso de subsanarse antes de la sesión del Consejo General del INE, la cual se proyecta para el próximo jueves 25 de junio, detalló.

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¿Qué denunció Emilio Álvarez Icaza sobre el padrón de afiliados?

Álvarez Icaza expresó su profunda preocupación por la filtración del padrón de afiliados, un documento confidencial bajo el resguardo del INE al que personas ajenas no debieron tener acceso, lo cual es un golpe a la línea de flotación de la confianza en el instituto.

Confirmó que ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y han exigido una investigación interna al INE. De ratificarse el registro a finales de mes, Somos México operará formalmente como partido político nacional a partir de julio, con miras a competir en los procesos electorales federales y locales de 2027.

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