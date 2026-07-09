Ofensivo que la fiscalía nos diga que tuvimos al piloto que trasladó a Ismael Zambada y lo dejamos ir: Adrián López

Es hasta ofensivo para los sinaloenses que a 22 meses nos digan el culebrón de qué paso con Ismael “El Mayo” Zambada , “tuvimos al piloto y lo dejamos ir… Si queremos saber bien qué pasó ese día el piloto lo sabe”, señaló el director de Noroeste Media en Sinaloa, Adrián López, quien afirmó que no hay ningún avance del caso en la actual fiscalía con respecto a la que encabezó Gertz Manero.

“Increíble que nos digan lo tuvimos detenido y lo deportamos, inaceptable que no lo hayan dicho el 25 de julio y que lo digan hasta ahora, un tiempo en el que la verdad y la justicia han estado ausentes”, refirió Adrián en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin y Nayeli Roldán, sobre la revelación de la fiscal Godoy de que el piloto que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos lo tuvo la Fiscalía y luego lo deportó.

“Nos dicen que hay 7 carpetas abiertas por “El Mayo” pero no nos dicen que hay del caso de Melesio Cuén, no hemos sabido más luego de que la FGR informó que fue llevado a en su camioneta a una clínica y cuando hay también muestras hemáticas del escolta que está en calidad de desaparecido, pero “seguramente tendrá cosas que decir”.

TE PODRÍA INTERESAR: Captura de “El Mayo” Zambada fue un pacto de autoridades de EU; Adela Navarro advierte futuros procesos de extradición

¿Falta de inteligencia o complicidad?



Contradicciones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Si la #FGR encontró sangre de un escolta desaparecido de “El Mayo” en la camioneta que trasladó a Cuén, ¿por qué el testigo clave, Fausto Corrales, parece haber desaparecido… pic.twitter.com/aCYKaTos8b — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 9, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: El secuestro de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López fue violatorio de la soberanía; de confirmarse se fincarán responsabilidades: Ernestina Godoy

López reprochó que “no hay ninguna actualización de la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy sobre lo que ya había dicho a fiscalía de Gertz Manero, o no nos lo quisieron decir… La FGR ha sido incapaz de generar un dato nuevo o al menos de comunicarlo, no sabemos de nuevas revelaciones o algo que acerque justicia y verdad”. Y se remiten a decir “No hemos encontrado nada solido para proceder como Estados Unidos lo pide” lo que consideró “solamente cumplir el requisito, para simular que hay toda una investigación cuando se podría ampliar el radio de sus alcances”

“No hay voluntad y seguimos a expensas de que Estados Unidos genere otro tipo de cosas y el problema es que ya no tienes control de la situación y México solo estará atento al control de daños”.

Síguenos en Google News y encuentra más información