Fenómeno de El Niño será muy fuerte y modificará el clima hasta 2027, hay que estar preparados: SMN

El fenómeno de “El Niño” provocará lluvias muy intensas, frío invierno, tormentas atípicas y sequías, la recomendación es estar preparados, detalló el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.

La llegada del fenómeno de “El Niño” es cada vez más contundente , la llegada de este evento que dura mucho tiempo, lo vamos a traer todo lo que resta del 2026 y al menos el primer trimestre del 2027, adelantó el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez quien alertó sobre un “Niño muy fuerte” que modifica el clima de todo el planeta y sus principales implicaciones.

¡¡De inundaciones extremas a sequía severa en 2027!!



El fenómeno de “El Niño” modificará drásticamente el mapa de precipitaciones este año: mientras el centro sufrirá un descenso de lluvias en verano, el invierno traerá tormentas atípicas al norte del país.



Julio y agosto… pic.twitter.com/3lMToxexHV — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 10, 2026

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En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el coordinador general del SMN Nacional detalló que El Niño es una interacción entre el océano y la atmósfera que genera que se caliente por arriba de lo normal el Océano Pacifico en la parte del Ecuador desde la costa de Perú se interna en el Pacífico rumbo a Asia haciendo una pluma de agua muy cálida y al tener esta circulación en el océano modifica toda la atmósfera que está arriba de él. El fenómeno se repite entre cada 2 y 7 años.

De acuerdo con los registros dijo han ocurrido fenómenos de El Niño muy fuertes en tres ocasiones: 82-83, 97-98. 2015-2016 y se proyecta que este año será de este tipo “muy fuerte”.

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¿Qué significa un Niño muy fuerte?

Un niño muy fuerte, detalló es que “si la temperatura del mar sube por arriba de lo normal en 2°, se considera muy fuerte, su contraparte es la Niña y es cuando el agua se enfría”.

“Este fenómeno modifica el clima de todo el planeta y sus principales implicaciones es que ese calentamiento genera más huracanes, y que las temperaturas cálidas provocan su formación”. El Niño modifica todo el patrón de lluvias, todo el invierno y la primavera del próximo año.

Se exacerban los eventos, “es decir las lluvias son muy fuertes, y las sequías son intensas, y las ondas de calor intensar en términos de duración e intensidad”.

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Efectos del fenómeno El Niño en México

Vázquez detalló que “en el centro y sur de México es probable que aunque tengamos lluvias serán menos del promedio en centro y sureste, depende de cuánto baje la lluvia podría genera una sequía para el año entrante”.

Julio-agosto, dijo lloverá menos, pero septiembre y octubre se ven muy lluviosos. Para el invierno, que normalmente deja de llover, en este veremos mucha lluvia en el norte de México. Vamos a tener más tormentas invernales y caída de nieve, en primavera las ondas de calor pueden estar muy intensas, detalló.

En general el modelo del Niño ya se tiene muy estudiado, el mensaje es que hay que estar pendientes del pronóstico del clima, hay que tomar decisiones y hay que estar bien preparados, concluyó.

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