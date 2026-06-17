Por orden alfabético y fechas: El calendario del registro de aspirantes a candidaturas de Morena

El próximo lunes inicia el registro de aquellos morenistas que quieran ser coordinadores estatales en “defensa de la transformación”, es decir, que aspiren a ocupar el cargo de gobernador en las 17 entidades en las que habrá elecciones el próximo año.

El registro será del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México por orden alfabético de sus estados.

La presidenta de la Coordinadora Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, dijo que entre los requisitos para inscribirse están:

“Que sean personas con una trayectoria positiva, que tengan algún vínculo con la Cuarta Transformación, que no tengan una mala trayectoria o que comprueben incluso que no están en ningún proceso judicial de ningún tipo”. —

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¿Qué requisitos deberán cumplir los aspirantes?

La dirigente dijo que se requieren personas de “tiempo completo” que se dediquen a las tareas organizativas en sus estados y que por lo tanto aquellos que quieren registrarse deben separarse de sus cargos si son servidores públicos, legisladores o funcionarios de partido.

En conferencia de prensa, afirmó que todos los morenistas pueden registrarse pero que serán los órganos internos los que decidirán si alguien inscrito cumple con los requisitos que dicta el partido. Si no es así, se podrán cancelar registros.

Esto lo dijo ante la posibilidad de que el senador Félix Salgado Macedonio se inscriba para competir por la gubernatura de Guerrero y rompa la regla anti-nepotismo del partido, ya que la actual gobernadora del estado es su hija Evelyn Salgado.

En la conferencia estuvieron presentes los presidentes del Partido Verde, Karen Castrejón y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quienes ratificaron su intención de ir juntos en alianza con Morena. Informaron que ellos también iniciarán el registro de sus militantes el lunes.

Ahí se aclaró que el tema de la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Ruth González Silva, esposo del actual gobernador Ricardo Gallardo se verá en “otro momento”.

¡Unidad Por La Transformación y el bienestar del pueblo de México!



Hoy, las dirigencias de Morena, el PVEM y el PT suman esfuerzos para dar a conocer las fechas para la convocatoria de los Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía en los estados. pic.twitter.com/pJnXrvzWl4 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 17, 2026

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¿Cómo se definirán las candidaturas en cada estado?

Del total de aspirantes por entidad se seleccionarán a seis personas de los tres partidos para que queden en la encuesta que se realizará por cada estado. Se tiene previsto que las encuestas comiencen a levantarse después de que termine el Mundial de Futbol.

El registro será de la siguiente manera:

Lunes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Martes: Chihuahua, Colima y Guerrero

Miércoles: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Viernes: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

Sábado: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

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