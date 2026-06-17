Congreso aprueba licencia a 10 legisladores de Morena y PVEM que buscarán gubernaturas en 2027; ¿Quiénes son?

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles las solicitudes de licencias Morena por tiempo indefinido de 8 senadores y dos diputados federales de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los legisladores participarán en las encuestas internas para definir a las y los coordinadores de la Defensa de la Transformación rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones intermedias de 2027.

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¿Qué senadores obtuvieron licencia para participar en el proceso interno de Morena?

Entre las solicitudes aprobadas destaca la del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien buscará convertirse en el candidato de su partido a la gubernatura de Guerrero.

También obtuvo licencia la senadora del PVEM, Jasmine María Bugarín, quien aspira a encabezar la candidatura al gobierno de Nayarit.

En el caso de Nuevo León, el senador del Partido Verde, Waldo Fernández González, se separó de su escaño para participar en el proceso interno con miras a la gubernatura de esa entidad.

🔴 Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 17 de junio de 2026. https://t.co/GKwRoItgzU — Senado de México (@senadomexicano) June 17, 2026

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¿Qué diputados se separaron de sus cargos?

Por parte de la Cámara de Diputados, se concedió licencia a la legisladora de Morena, Graciela Domínguez Nava, quien buscará la candidatura al gobierno de Sinaloa, así como al diputado Raymundo Vázquez Conchas, aspirante a la gubernatura de Tlaxcala.

Asimismo, la senadora morenista Beatriz Mojica Morga solicitó licencia para competir por la candidatura al gobierno de Guerrero, mientras que Lorenia Iveth Valles Sampedro, también integrante de la bancada de Morena en el Senado, se separó de sus funciones legislativas para participar en el proceso interno con el objetivo de buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora.

También, a la lista se sumaron los senadores de Morena Raúl Morón, Imelda Castro y Julieta Ramírez, que aspiran a las gubernaturas de Michoacán, Sinaloa y Baja California, respectivamente.

¿Para qué se separarán de sus funciones legislativas?

Con estas licencias, los 10 legisladores podrán dedicarse de tiempo completo a sus actividades partidistas dentro del proceso de selección que Morena y sus aliados llevarán a cabo para definir a quienes encabezarán la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

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