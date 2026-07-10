México sin dictamen de fracking, pero hay otras alternativas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, afirma Nora Cabrera

Luego de que en el mes de abril la presidenta Sheinbaum hiciera el anuncio de la creación de un Comité integrado por 47 especialistas en ingeniería, impacto, planeación y perspectivas, que en el mes de junio tenían que entregar un informe respecto a la viabilidad o no del fracking para México, la directora de Nuestro Fututo, A. C., Nora Cabrera dio a conocer un proyecto viable en el sureste del país que podría ayudar a mitigar la emisión de gas metano y cuestiona a Pemex por no recurrir a este tipo de innovaciones.

¿Qué pasa con el dictamen del fracking en México? 🛑



Sobre el 𝘧𝘳𝘢𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦: “no han podido llegar a elementos concluyentes, a un dictamen que permita hablar de algo de que sí hay ese famosísimo fracking sustentable del que habla la presidenta (…) ese… pic.twitter.com/SpHfbkSXMN — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 10, 2026

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En el espacio de “Así Las Cosas”, Nora Cabrera recordó que la presidenta Sheinbaum habría anunciado que en el mes de junio daría un avance de lo que los investigadores concluyeran, pero “a la fecha no se ha hecho público y el vacío se ha prestado a la especulación sobre todo el sector ambiental y energético de que no han podido llegar a elementos concluyentes o un dictamen que permita llegar a ese fracking sustentable; o no lo hay como hemos sostenido muchas voces”.

No se ha emitido ese dictamen que se dijo sería en junio y estamos a la expectativa”. —

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Proyecto plantea aprovechar el gas asociado de Pemex

En tanto, compartió que “se acaba de anunciar en esta semana que una empresa mexicana va a desarrollar de aquí al 2029, en menos de tres años una planta para aprovechar el gas asociado de Pemex, es decir ese gas que Pemex quema o ventea en el sur sureste del país por que no tiene la capacidad de aprovecharlos”.

Esta tecnología, dijo “implica utilizar ese gas metano de efecto invernadero, limpiarlo de nitrógeno, de contaminarlo, licuarlo, es decir volverlos consumible y mandarlo al mercado europeo o mercados extranjeros porque le pagarían mejor”.

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Y resaltó que dicho proyecto “representaría el 4% de lo que importamos a Estados Unidos, es lo que esa planta va a recuperar solamente de ese gas”.

Y por ello cuestionó las autoridades ¿Realmente no hay otras alternativas para reducir nuestra vulnerabilidad en términos de ese gas?, ¿No sería esa tecnología en la que debería invertir Pemex?

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