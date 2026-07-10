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¿Se pierde el Mundial? Qué tiene Kylian Mbappé tras salir lesionado con Francia

¿Jugará las semifinales? Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia tras sufrir una lesión de tobillo ante Marruecos.

¿Se pierde el Mundial? Qué tiene Kylian Mbappé tras salir lesionado con Francia

¿Se pierde el Mundial? Qué tiene Kylian Mbappé tras salir lesionado con Francia / Shaun Botterill

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Kylian Mbappé, capitán de Francia y una de las grandes estrellas del Mundial 2026, generó preocupación entre los aficionados tras el triunfo 2-0 ante Marruecos en cuartos de final. El delantero del Real Madrid salió sustituido en el segundo tiempo y apareció en el banquillo con hielo en el tobillo derecho. Sin embargo, el propio Mbappé se encargó de tranquilizar a todos.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé / Molly Darlington

¿Qué dijo exactamente Mbappé?

Tras el partido, el astro francés fue claro y directo en sus declaraciones: “Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos”.

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Mbappé minimizó el impacto del golpe recibido en una entrada y confirmó que no hay motivo de preocupación. Fuentes cercanas a la selección francesa respaldan sus palabras: “No hay motivo de preocupación respecto al tobillo de Kylian”.

Mbappé brilla a pesar del susto

A pesar del percance físico, Mbappé fue clave en la clasificación de Francia a semifinales:

  • Marcó su 20º gol en Copas del Mundo (acercándose al récord de Messi).
  • Dio una asistencia a Ousmane Dembélé para el 2-0.
  • Lideró las celebraciones tanto en el campo como en el vestuario.

Didier Deschamps, entrenador de los Bleus, también se mostró optimista y destacó la actitud “ejemplar” de su capitán.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps

Kylian Mbappé y Didier Deschamps / Tullio Puglia - FIFA

¿Llegará a las semifinales?

Todo apunta a que sí. El golpe parece ser solo un traumatismo leve, posible esguince o contusión. Francia se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre España y Bélgica, y Mbappé ya ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de recuperación exprés en torneos de élite. Los seguidores franceses respiran aliviados: su estrella está lista para seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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