¿Se pierde el Mundial? Qué tiene Kylian Mbappé tras salir lesionado con Francia / Shaun Botterill

Kylian Mbappé, capitán de Francia y una de las grandes estrellas del Mundial 2026, generó preocupación entre los aficionados tras el triunfo 2-0 ante Marruecos en cuartos de final. El delantero del Real Madrid salió sustituido en el segundo tiempo y apareció en el banquillo con hielo en el tobillo derecho. Sin embargo, el propio Mbappé se encargó de tranquilizar a todos.

Kylian Mbappé / Molly Darlington Ampliar

¿Qué dijo exactamente Mbappé?

Tras el partido, el astro francés fue claro y directo en sus declaraciones: “Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos”.

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Mbappé minimizó el impacto del golpe recibido en una entrada y confirmó que no hay motivo de preocupación. Fuentes cercanas a la selección francesa respaldan sus palabras: “No hay motivo de preocupación respecto al tobillo de Kylian”.

Mbappé brilla a pesar del susto

A pesar del percance físico, Mbappé fue clave en la clasificación de Francia a semifinales:

Marcó su 20º gol en Copas del Mundo (acercándose al récord de Messi ).

(acercándose al récord de ). Dio una asistencia a Ousmane Dembélé para el 2-0.

a para el 2-0. Lideró las celebraciones tanto en el campo como en el vestuario.

Didier Deschamps, entrenador de los Bleus, también se mostró optimista y destacó la actitud “ejemplar” de su capitán.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps / Tullio Puglia - FIFA Ampliar

¿Llegará a las semifinales?

Todo apunta a que sí. El golpe parece ser solo un traumatismo leve, posible esguince o contusión. Francia se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre España y Bélgica, y Mbappé ya ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de recuperación exprés en torneos de élite. Los seguidores franceses respiran aliviados: su estrella está lista para seguir haciendo historia en el Mundial 2026.