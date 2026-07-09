Sospechoso que el caso de “El Mayo” se retome a la par de la exoneración de Rocha Moya y nueve más: Jorge Castañeda

Las afirmaciones de la Presidenta y la fiscal basados en un reportaje hecho con gente no identificada de nombre de la oficina del FBI en Nuevo México, no es precisamente un equivalente a decir el FBI reconoció que ellos llevaron a cabo la operación, hay un salto conceptual, de información y causalidad bastante grande, no digo que no sea el caso; es posible que el FBI haya llevado a cabo o planeado la operación de “El Mayo”, dejando la ejecución en manos de mexicanos, eso es posible.

“Si Sheinbaum quisiera que la tomaran en serio, haría eso” comprobar la participación del FBI, mientras tanto, dijo “todo es faramalla”, señalo el ex secretario de Relaciones Exteriores de México y analista político, Jorge Castañeda en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”.

Ken Salazar, más embajador de #AMLO que de Biden



"Acusaban a Salazar de haberse vuelto un títere de López Obrador y de haber sido mucho más el embajador de López Obrador en Washington que el embajador de Biden en México", @JorgeGCastaneda.



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“Que la Presidenta tenga los pelos de la burra en la mano con un reportaje no parece ser algo demasiado robusto”. —

El ahora analista político señalo que “se presta a sospechosísimo que todo se arme en el mismo momento en el que la Fiscalía exonera a Rocha Moya y a los otros 9 por vínculos con el narco, no es mera casualidad que de repente salta el tema de Zambada, la extracción y lo que dijo Salazar… estos gobiernos nos han acostumbrado al sospechosísimo”.

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“México está acusando a alguien que no les pertenece, es de Biden e incluso en el Departamento de Estados seguramente hay mucha gente que ve con buenos ojos que Salazar haya traicionado a Andrés Manuel y a Sheinbaum cuando era acusado de ser un títere de López Obrador y de haber sido mucho más el embajador de López Obrador en Washington que de Biden en México”, detalló.

“El gobierno de Trump entiende que está acusando a alguien que le viene dando igual, si el gobierno de México realmente tuviera elementos que probar que fue el FBI quien participó en la extracción de El Mayo, la medida es expulsar a los agentes del FBI que están en la embajada de Estados Unidos en México desde la Segunda Guerra Mundial”, señaló.

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