México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara: Cierres viales y rutas alternativas por el partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa generando movimiento en las ciudades sede y Guadalajara no es la excepción. Por lo que autoridades estatales y municipales, implementarán un operativo especial de movilidad para agilizar el acceso al inmueble y garantizar la seguridad de los asistentes. Así que sigue leyendo para enterarte cuáles son los cierres viales y las alternativas que puedes tomar para evitar las conglomeraciones cerca al Estadio Guadalajara.

¿Qué rutas estarán congestionadas por el partido de México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara?

De acuerdo con el operativo anunciado por las autoridades, la zona que rodea al Estadio Guadalajara será la que presente mayores afectaciones durante gran parte del día. Por lo que deberás tener cuidado con las siguientes vialidades:

Avenida Circuito JVC.

Avenida Del Bosque.

Periférico Poniente.

Avenida Vallarta, especialmente en sus conexiones hacia la zona del estadio.

Camino al Club Deportivo Guadalajara

Además, se prevé un aumento considerable de vehículos en los accesos provenientes de Zapopan y de las principales vías de conexión con el recinto mundialista en el México vs. Corea del Sur.

¿Qué alternativas se pueden tomar para evitar el caos del México vs. Corea del Sur?

Autoridades correspondientes piden evitar el perímetro del Estadio Guadalajara, especialmente en zonas cercanas al Circuito JVC. Por lo que si eres de los afectados por el partido, te recomendamos:

Si utilizas la Avenida Vallarta hacia Zapopan: Considera tomar Avenida Guadalupe o Avenida Tepeyac, aunado a ello, se ha confirmado un contraflujo especial sobre avenida Guadalupe

Si circulas por Periférico Poniente: Toma Avenida Patria o utiliza los corredores internos de Zapopan

Si vienes del centro de Guadalajara: Utiliza Lázaro Cárdenas

Si te diriges hacia Tesistán o el norte de Zapopan: Conviene utilizar Juan Gil Preciado

Puedes tomar López Mateos o Avenida Mariano Otero

Recuerda salir con tiempo para que los cierres no afecten tus traslados y verifica la información oficial que puedan brindar las autoridades correspondientes.

¿Qué otras alternativas existen por el partido entre México vs. Corea del Sur?

Para quienes necesiten desplazarse por la zona del gran evento deportivo en Guadalajara, se recomienda utilizar rutas alternas alejadas del corredor del estadio y considerar tiempos de traslado más amplios de lo habitual. Así que te recomendamos consultar aplicaciones de navegación en tiempo real