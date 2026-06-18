¿Cuál es el pronóstico del clima para el partido de hoy 18 de junio México vs Corea del Sur?

Clima en Guadalajara hoy 18 de junio de 2026: pronóstico de lluvia para el México vs Corea del Sur. IA

La Selección Mexicana enfrenta este jueves 18 de junio a Corea del Sur en un partido clave de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, además de la expectativa deportiva, miles de aficionados tienen una duda importante: ¿lloverá en Guadalajara durante el encuentro?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes para la Zona Metropolitana de Guadalajara y el área de Zapopan, donde se ubica el Estadio Guadalajara, existe probabilidad de lluvia durante la tarde y parte de la noche, justo en las horas previas y durante el partido entre México y Corea del Sur.

El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México y podría disputarse bajo condiciones de cielo nublado, humedad elevada y posibilidad de chubascos intermitentes.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el partido México vs Corea del Sur?

Los reportes meteorológicos para este jueves indican temperaturas máximas cercanas a los 27 y 28 grados Celsius durante la tarde, mientras que por la noche el ambiente descenderá hasta valores cercanos a los 18 o 20 grados.

Diversos servicios meteorológicos coinciden en que el temporal de lluvias ya se encuentra activo en Jalisco y que durante la tarde podrían registrarse chubascos dispersos y tormentas aisladas en distintos puntos de Guadalajara y Zapopan.

Incluso algunos modelos señalan un incremento en la probabilidad de lluvia entre las 17:00 y las 19:00 horas, una franja que coincide con la llegada de miles de aficionados al estadio.

¿La lluvia podría afectar el partido de México en Guadalajara?

Hasta el momento no existe ninguna alerta que ponga en riesgo la realización del encuentro. Los organizadores del Mundial 2026 mantienen las actividades programadas y no se ha informado sobre posibles modificaciones en el horario del partido.

Sin embargo, las precipitaciones podrían generar complicaciones en la movilidad alrededor del estadio, especialmente en los accesos de Zapopan y la zona de El Bajío, donde se espera una importante concentración de aficionados nacionales e internacionales.

Las autoridades han recomendado salir con anticipación y considerar el uso de impermeable o ropa adecuada para lluvia.

Recomendaciones para los aficionados que asistirán al estadio

Si planeas acudir al México vs Corea del Sur, la recomendación principal es mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas durante la tarde.

Llevar impermeable ligero, proteger dispositivos electrónicos y considerar tiempos extra de traslado puede hacer la diferencia ante posibles chubascos. Además, la combinación de humedad y descenso de temperatura durante la noche podría generar una sensación térmica más fresca de lo habitual.

Por ahora, el escenario más probable apunta a un partido con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias intermitentes, por lo que los aficionados deberán estar preparados para disfrutar del México vs Corea del Sur bajo condiciones típicas del inicio de la temporada de lluvias en Guadalajara.