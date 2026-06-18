Con Zócalo a reventar inicia el encuentro México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Con lleno total en el Zócalo Capitalino se escucha el Himno Nacional Mexicano y la gente se vuelca al festejo.

A pesar de que la lluvia parecía amenazar el ambiente, en el Zócalo de la Ciudad de México se mantiene el festejo al cien por ciento, con una asistencia de lleno total. Ataviados en verde, blanco, rojo y negro, los fanáticos se dejaron llegar por miles.

¡Lleno total en el #FanFest del #Zócalo!



Todo listo para que los mexicanos disfruten del encuentro de México VS. Corea del Sur#WRadio #LaVozDelMundial pic.twitter.com/Rse6QZBI4y — W Radio México (@WRADIOMexico) June 19, 2026

En Jalisco el ambiente se dejó sentir desde temprana hora en plazas públicas y a la espera del tan deseado encuentro México contra Corea del Sur.

El mismo ambiente que desde el mediodía se deja sentir en Guadalajara, sede del partido de este jueves, se deja sentir en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Ciudadanos se reúnen en la glorieta de La minerva y piden que prendan las pantallas para ver el partido México vs Corea del Sur. (Vía @jlorecita27 ) pic.twitter.com/RBymTDvL5J — W Radio Gdl (@wradiogdl) June 19, 2026

Sobre la Calle de Madero, en la Ciudad de México, al igual que con el partido contra Sudáfrica, muchos aficionados permanecen en espera de ingreso al Fan Fest; sin embargo, las autoridades anunciaron alrededor de las 16:00 que el lleno era total a 55 mil personas, cifra que quedó rebasada.

Aficionados de todas las edades se quedaron con ganas de entrar al Zócalo, y tuvieron que retirarse a ver el partido en otras pantallas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

A fin de evitar incidentes, las autoridades hicieron el llamado a asistir a otros sitios y dejar de llegar a la Plancha de la Constitución.

La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el #FanFest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir a alguna de las 11 pantallas instaladas en el perímetro… pic.twitter.com/4QQyd8Q7hO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026

A tiempo y con todo el ánimo, la Selección Mexicana salió a la cancha del Estadio Guadalajara para darlo todo a la afición en el partido 21.

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