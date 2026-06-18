Con Zócalo a reventar inicia el encuentro México vs Corea del Sur del Mundial 2026
En el Zócalo de la Ciudad de México el ambiente es superior al encuentro de inauguración, con lleno total de fanáticos de México y Corea del Sur.
A pesar de que la lluvia parecía amenazar el ambiente, en el Zócalo de la Ciudad de México se mantiene el festejo al cien por ciento, con una asistencia de lleno total. Ataviados en verde, blanco, rojo y negro, los fanáticos se dejaron llegar por miles.
En Jalisco el ambiente se dejó sentir desde temprana hora en plazas públicas y a la espera del tan deseado encuentro México contra Corea del Sur.
Sobre la Calle de Madero, en la Ciudad de México, al igual que con el partido contra Sudáfrica, muchos aficionados permanecen en espera de ingreso al Fan Fest; sin embargo, las autoridades anunciaron alrededor de las 16:00 que el lleno era total a 55 mil personas, cifra que quedó rebasada.
A fin de evitar incidentes, las autoridades hicieron el llamado a asistir a otros sitios y dejar de llegar a la Plancha de la Constitución.
A tiempo y con todo el ánimo, la Selección Mexicana salió a la cancha del Estadio Guadalajara para darlo todo a la afición en el partido 21.