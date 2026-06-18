México vs Corea del Sur: ¿Dónde, cuándo ver y escuchar el partido por la fase de grupos del Mundial 2026?

México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en su segundo partido de la Fase de Grupos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mexico vs South Africa Group A FIFA World Cup 2026 / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

La Selección Nacional inició con el pie derecho tras vencer a Sudáfrica en el duelo que inauguró la competencia, mientras que los Tigres de Asia derrotaron 2-1 a Chequia en un encuentro que comenzaron perdiendo.

Esta será la tercera vez en que México se medirá ante Corea del Sur en duelos de Copa del Mundo. La primera ocasión fue en Francia 98’, cuando el Tricolor venció con autoridad con marcador de 3-1 con doblete del “Matador” Luis Hernández y un gol más de Ricardo Peláez. La segunda vez fue apenas en Rusia 2018, y nuevamente la Selección Mexicana se llevó el triunfo por 2-1 con tantos de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

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Para este enfrentamiento, el cuadro nacional deberá sortear la baja de César Montes, quien fue expulsado en los últimos minutos ante Sudáfrica. El árbitro central de este duelo será el uruguayo Gustavo Tejera. Las emociones del segundo partido de México en el Mundial del 2026 se podrán vivir a través de la Cadena W.

México vs Corea del Sur DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER