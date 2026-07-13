Trágico accidente en la carretera Guadalajara-Tepic deja al menos 10 personas muertas y 10 lesionadas

El accidente ocurrido en la carretera Guadalajara-Tepic de este domingo deja hasta el momento un total de 10 personas fallecidas y 10 lesionadas. Las autoridades mantienen labores de rescate e investigación.

Tráiler habría provocado el accidente en la autopista Guadalajara–Tepic

De acuerdo con información difundida, un tráiler que circulaba a exceso de velocidad se quedó sin frenos por lo que tomó la línea roja para la rampa de emergencia de frenado, pero en una mala coincidencia había un accidente y los vehículos bloqueaban el carril de la línea antes aludida, por lo que impactó al menos a cuatro de ellos que se incendiaron. En el lugar se encontraban Paramédicos y elementos de la Guardia Nacional.

Trágico accidente en la autopista Guadalajara – Tepic dejó al menos diez personas muertas, varias personas desaparecidas y lesionadas.



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El operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal de la Comisión Nacional de Emergencias destacado en la caseta Plan de Barrancas. La zona se encuentra acordonada para preservar la escena, en la espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para los trámites de ley.

Continúan las labores de rescate e investigación

Asimismo, se informó que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica. Las labores de búsqueda, rescate y atención continúan en la zona, por lo que las autoridades señalaron que la información es preliminar y podría modificarse conforme avancen las investigaciones. Se recomienda a la población evitar circular por el área y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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