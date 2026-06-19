Con el gol de México, el Estadio Guadalajara se convirtió en un volcán: Juan Carlos Magallanes

Con el gol de Luis Romo, el Estadio Guadalajara se convirtió en un volcán de felicidad. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Tuve la gran fortuna de estar en el estadio; con el primer gol, el Estadio Guadalajara se convirtió en un volcán, era como estar en el centro del universo, es una sensación increíble", compartió Juan Carlos Magallanes, fundador del Diario Mural, quien, como originario de Guadalajara, afirma que “el enojo que tenía antes de iniciar el Mundial se disipó al entrar al Estadio” y ahora tiene otra fecha memorable, con el triunfo de México sobre Corea.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, Juan Carlos detalló su experiencia:

Es como cuando sientes que la felicidad te abraza; todo fue alegría y solidaridad: 1,522 personas, el cupo del estadio en donde el ambiente fue hermoso desde el primer momento”. —

Con el grito de “coreano, hermano, ya eres mexicano”, se dio el “curioso el reto de besar a una coreana o por lo menos tomarse una foto”.

Y aunque confesó que algunas personas tuvieron que caminar mucho, el acceso no fue problemático, con mucha información y muchos voluntarios con toda la disposición y la mejor actitud.

Juan Carlos lamentó que los coreanos no dejaban jugar a los mexicanos, “al final todos estábamos abrazando coreanos, ahora sí que Corea va a probar el chile nacional y lo probó… sin armar ningún tipo de conflicto, el ambiente fue completamente festivo”.

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Confesó que por los precios no asistiría, pero un amigo lo invitó a este juego, en su ciudad y en su estadio, que solo había visitado en una ocasión, pero luego de que el Atlas fue campeón en el Jalisco, ahora dijo, “tengo otra fecha memorable: que México le haya ganado a Corea una gran experiencia y un gran privilegio haber estado ahí”.

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