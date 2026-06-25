Registro de celulares 2026 en Jalisco: confirman la fecha límite para vincular tu línea con la CURP

El registro obligatorio de líneas celulares con la CURP continúa siendo uno de los trámites más importantes para millones de usuarios en México durante 2026. La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca que todas las líneas móviles estén asociadas a una persona física o moral para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

En el caso de Jalisco, los usuarios también deben cumplir con este requisito. Originalmente, la fecha límite general era el 30 de junio de 2026; sin embargo, la autoridad anunció una prórroga con un calendario escalonado para algunas líneas de prepago que aún no han sido vinculadas, por lo que el plazo dependerá del último dígito del número telefónico.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea celular con la CURP en Jalisco?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que el registro continúa siendo obligatorio para todas las líneas móviles.

Aunque el plazo inicial concluía el 30 de junio de 2026, se implementó una prórroga para determinadas líneas de prepago con un calendario por terminación telefónica. Los usuarios deben consultar la fecha que corresponde a su número para evitar sanciones.

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¿Qué pasa si no vinculas tu celular con la CURP?

Las autoridades advirtieron que las líneas que no completen el registro dentro del plazo aplicable serán suspendidas, quedando habilitadas únicamente para llamadas de emergencia y atención al cliente hasta que el usuario concluya el trámite. Una vez realizada la vinculación, el servicio podrá restablecerse conforme al procedimiento establecido por la operadora telefónica.

¿Cómo hacer el registro obligatorio de tu línea celular?

El trámite debe realizarse directamente con la compañía telefónica del usuario, ya sea mediante su portal web, aplicación móvil o centros de atención autorizados. Generalmente se solicita la CURP, una identificación oficial vigente y la validación de identidad conforme al procedimiento de cada operador. Al finalizar, el usuario recibe un comprobante que acredita el registro de la línea.

La CRT ha reiterado que el objetivo del padrón es fortalecer la identificación de las líneas móviles utilizadas en el país y facilitar la investigación de delitos relacionados con la telefonía. Asimismo, recomendó realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales de cada operador para evitar fraudes o el robo de datos personales.

Si resides en Jalisco y aún no has vinculado tu número telefónico con la CURP, es importante verificar la fecha que corresponde a tu línea y completar el proceso antes del vencimiento del plazo asignado. De esta manera evitarás la suspensión temporal del servicio y podrás seguir utilizando llamadas, mensajes y datos móviles sin contratiempos.