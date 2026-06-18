México vs. Corea del Sur: Los lugares de CDMX donde miles de aficionados vivirán juntos la fiebre mundialista con pantallas gigantes

El Mundial 2026 trae muchos sentimientos para todos los aficionados del futbol. Es por eso que miles de capitalinos podrán reunirse en la CDMX a ver el partido entre México vs. Corea del Sur en pantallas gigantes para compartir la emoción que provoca la Selección Mexicana. Así que sigue leyendo en dónde estarán las pantallas gigantes para ver el partido de México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio de 2026.

¿En qué puntos de la CDMX ver el partido México vs. Corea del Sur?

Diversos espacios de la CDMX contarán con transmisiones especiales en pantallas gigantes para el partido de México vs. Corea del Sur. Éste es el segundo partido que la Selección Mexicana disputa en el Mundial 2026.

Así que si eres de los que se va a lanzar a verlo junto con miles de aficionados al balompié, te dejamos a continuación los puntos exactos:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de mayo y Palma

Madero y Palma

16 de septimebre y Palma

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

Así que, más allá de vivir el partido en el Estadio Guadalajara, las pantallas gigantes por parte de las autoridades correspondientes, son favorables para quienes no puedan asistir al gran evento deportivo y además, donde se juntan miles de personas a ver y reunir ánimos por un solo equipo de futbol.

Mx - México vs. Corea del Sur, dónde ver el partido mundialista en pantallas gigantes de CDMX Ampliar

¿A qué hora es el partido de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026 será en punto de las 19:00 hrs del jueves 18 de junio de 2026. Éste tendrá sede en el Estadio Guadalajara, por lo que la transmisión en las pantallas gigantes se espera que comience por lo menos con una hora de antelación.

Así que si te lanzas a cualquiera de los puntos antes mencionados, asiste con tiempo y procura seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes para tener un gran evento del balompié.

¿Por qué las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 se han convertido en un espacio importante?

Esto es sencillo de explicar pues, el futbol es el deporte más visto en todo el mundo. Y es claro que Latinoamérica tiene a los aficionados más arraigados, pues el juego de pelota (al menos en el caso de México) es una tradición milenaria.

A pesar de que se ha transformado mundialmente, el futbol no solo es cuestión de un juego, es mucho más allá de eso. En el mismo, se presenta una comunidad, trabajo en equipo, comunicación, una sociedad que tiene que planear para funcionar, tal como la vida misma.

Así que no es de extrañarse que el futbol o las pantallas gigantes para el Mundial 2026 sean esos espacios que la gente y afición, hacen suyos para festejar, entristecerse, criticar y poner opiniones sobre la mesa sobre lo que ayuda y lo que no.