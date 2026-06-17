Uzbekistán vs Colombia EN VIVO: horario, dónde ver y posibles alineaciones del Mundial 2026

Colombia debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. La selección dirigida por Néstor Lorenzo regresa a una Copa del Mundo tras perderse Qatar 2022 y buscará arrancar con una victoria en el Grupo K.

Colombia Mundial 2026 Ampliar

La Tricolor colombiana llega como favorita para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

¿Cómo llega Uzbekistán al Mundial 2026?

La selección uzbeka está viviendo un momento histórico. Por primera vez desde su afiliación a la FIFA en 1992, Uzbekistán disputará una Copa del Mundo. El conjunto asiático logró su clasificación tras finalizar como segundo lugar de su grupo en las eliminatorias continentales y ahora buscará competir ante rivales de mayor experiencia internacional.

Uzbekistan vs Venezuela FIFA Series 2026 / Anvar Ilyasov Ampliar

Sin embargo, su preparación dejó algunas dudas. Antes del arranque del torneo cayó 2-0 ante Canadá y posteriormente perdió 2-1 frente a Países Bajos, resultados que evidenciaron dificultades defensivas ante selecciones de alto nivel.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro deposita gran parte de sus esperanzas en Eldor Shomurodov, delantero con experiencia en el fútbol europeo y principal referente ofensivo del plantel.

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Posible alineación de Uzbekistán

La probable formación sería: Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. El objetivo será mantenerse ordenados en defensa y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

¿Cómo llega Colombia al Mundial 2026?

La selección colombiana regresa a la máxima cita internacional después de ocho años de ausencia. Desde la llegada de Néstor Lorenzo, el equipo ha recuperado estabilidad y competitividad. El subcampeonato obtenido en la Copa América 2024 confirmó el crecimiento de una generación que combina experiencia y talento en todas sus líneas.

Selección Colombia / Emilian Baldow Ampliar

Colombia cerró su preparación con dos triunfos que fortalecieron la confianza del grupo. Primero venció 3-1 a Costa Rica y después derrotó 2-0 a Jordania, mostrando una versión sólida tanto en defensa como en ataque.

El liderazgo de James Rodríguez, la explosividad de Luis Díaz y el equilibrio que aportan Jefferson Lerma y Richard Ríos convierten a los cafeteros en uno de los equipos sudamericanos con mayores expectativas para este Mundial.

Posible alineación de Colombia

Néstor Lorenzo apostaría por el siguiente once inicial:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

James Rodríguez / Long Visual Press Ampliar

La experiencia de James en torneos internacionales y el desequilibrio constante de Luis Díaz serán dos de las principales armas ofensivas del conjunto colombiano.

Lo que sigue para Colombia y Uzbekistán

El resultado de este encuentro puede ser determinante para el desarrollo del Grupo K. Colombia busca sumar tres puntos que le permitan encaminar su clasificación a los octavos de final y confirmar las expectativas que genera su regreso a la Copa del Mundo.

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Por su parte, Uzbekistán intentará aprovechar la experiencia de disputar su primer Mundial para mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda. El margen de error en la fase de grupos es reducido y cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por avanzar.

Uzbekistán vs Colombia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Miércoles 17 de junio

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Ciudad de México

TV: ViX Premium