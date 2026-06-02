Del Mundial de 13 selecciones al de 48: así cambió el formato hasta la versión de 2026

La Copa del Mundo 2026 no solo será especial por jugarse en tres países; también marcará el cambio más grande en la historia del torneo. El campeonato pasará de los 32 equipos que participaron entre Francia 1998 y Qatar 2022 a un nuevo formato con 48 selecciones, confirmando una evolución que comenzó en Uruguay 1930, cuando apenas participaron 13 equipos.

First World Cup Stadium Centenario Stadium Uruguay / Anadolu Ampliar

Ese salto explica por qué el Mundial ha cambiado tanto con el paso de las décadas. En sus primeras ediciones, entre 1930 y 1950, el torneo tuvo un formato todavía inestable, con una participación que osciló entre 13 y 16 selecciones.

Después, el campeonato encontró una primera etapa de mayor estabilidad: entre 1954 y 1978 se jugó con 16 equipos, una cifra que permitió consolidar la competencia en una época en la que clasificar a la Copa del Mundo era todavía un privilegio mucho más restringido.

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Más adelante llegó otra expansión clave: en 1982 se compitió por primera vez con 24 selecciones, y el siguiente gran paso se dio en 1998, cuando se inauguró la era de los 32 participantes.

El cambio de 2026 no será solo de equipos: también transforma el torneo completo

La ampliación a 48 no se quedó en una idea. FIFA recuerda que el Consejo aprobó por unanimidad en enero de 2017 expandir la Copa del Mundo a partir de 2026, una decisión que primero contempló un esquema de 16 grupos de tres.

Copa del Mundo / Anadolu Ampliar

Sin embargo, la estructura definitiva del torneo quedó ajustada para la edición de 2026 con un formato de 12 grupos de cuatro selecciones, del que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

Eso también dispara el tamaño del campeonato. El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, es decir, 40 más que en la edición anterior, lo que convertirá a esta Copa del Mundo en la más grande de todos los tiempos.

No es un cambio menor: más selecciones significan más partidos, más historias, más mercados conectados al torneo y más oportunidades para países que antes veían el boleto mundialista como algo casi imposible.

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Visto en perspectiva, el recorrido impresiona: de 13 selecciones en 1930, a 16, luego 24, después 32 y ahora 48. La propia FIFA ha presentado esta línea como una evolución natural de un torneo que se volvió cada vez más global. En otras palabras, el Mundial 2026 no solo cambiará de tamaño, cambiará de dimensión histórica. Y por eso, más que una simple expansión, lo que viene en 2026 se parece a una nueva era del futbol.