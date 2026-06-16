¿Shaun Evans será expulsado del Mundial 2026? La polémica señal del árbitro VAR en Alemania vs Curazao

El árbitro australiano Shaun Evans, integrante del equipo VAR en el partido entre Alemania y Curazao del 14 de junio, quedó en el centro de la controversia tras realizar un gesto captado por las cámaras durante la presentación oficial del encuentro. La situación provocó que organizaciones contra la discriminación pidieran a la FIFA revisar su permanencia en el Mundial 2026.

Alemania vs Curazao / Molly Darlington Ampliar

¿Qué hizo Shaun Evans antes del Alemania vs Curazao?

La polémica surgió minutos antes del inicio del partido que Alemania ganó 7-1 a Curazao. Durante la presentación de árbitros y oficiales del VAR, las cámaras enfocaron a Shaun Evans, quien realizó una señal de “OK” invertida por debajo de la cintura.

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El gesto fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó interpretaciones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de una simple broma, otros señalaron que el símbolo ha sido asociado en ciertos contextos con mensajes de supremacía blanca.

¿Por qué el gesto de Shaun Evans es considerado polémico?

La controversia está relacionada con una clasificación realizada por la Anti-Defamation League (ADL), organización dedicada al combate del antisemitismo y el extremismo. Desde 2019, la ADL incluyó la señal de “OK” dentro de su base de datos de símbolos de odio potenciales.

La organización aclaró que el gesto no siempre tiene una connotación racista y que su significado depende del contexto en el que sea utilizado. Sin embargo, grupos dedicados a combatir la discriminación consideran que su uso en eventos públicos debe ser evaluado cuidadosamente.

Precisamente por esa razón, la imagen de Evans llamó la atención de observadores y organismos vinculados a la lucha contra el racismo en el fútbol.

⚽️ | MUNDIAL 2026: La FIFA inicia una investigación sobre si el árbitro australiano del Mundial Shaun Evans realizó un supuesto “signo de poder blanco” antes del partido de Alemania contra Curaçao.



El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, lo califica como un símbolo… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026

¿Qué pidió FARE a la FIFA?

La red FARE (Football Against Racism in Europe), una de las principales organizaciones que monitorean conductas discriminatorias en el fútbol internacional, cuestionó públicamente a la FIFA sobre lo ocurrido.

Desde la organización se preguntaron por qué un integrante del cuerpo arbitral realizó ese gesto justo cuando estaba siendo grabado por las cámaras oficiales. Además, solicitaron que el caso sea revisado para determinar si existió alguna intención detrás de la acción. Hasta ahora no existe una sanción oficial ni una investigación pública anunciada por la FIFA.

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¿Fue un símbolo racista o una simple broma?

Una parte importante de la discusión se trasladó a las redes sociales. Numerosos usuarios defendieron a Evans argumentando que el árbitro simplemente estaba recreando el conocido “juego del círculo”.

Esta broma infantil consiste en formar un círculo con los dedos por debajo de la cintura. Si otra persona mira accidentalmente hacia el gesto, pierde el juego y suele recibir un golpe amistoso en el brazo o el hombro.

El juego se popularizó durante años en escuelas y posteriormente se volvió viral en internet, lo que llevó a muchos aficionados a considerar que esa era la verdadera intención del árbitro australiano.

Sin embargo, quienes cuestionan la acción sostienen que un oficial de partido de alto nivel debe evitar cualquier gesto que pueda generar interpretaciones polémicas, especialmente en competencias internacionales supervisadas por FIFA.

¿Puede Shaun Evans perder su lugar en el Mundial 2026?

Por el momento, no existe ninguna decisión oficial que comprometa la participación de Shaun Evans en el Mundial 2026.

La FIFA tampoco ha emitido un comunicado explicando si abrirá una investigación o si considera cerrado el asunto. La ausencia de una postura oficial mantiene abiertas las especulaciones sobre posibles consecuencias disciplinarias.

No obstante, el caso ha ganado repercusión internacional debido a la sensibilidad que existe actualmente respecto a símbolos, mensajes y comportamientos relacionados con discriminación, racismo o extremismo dentro del deporte.

Mientras no haya una resolución por parte de FIFA, la situación seguirá dependiendo de la evaluación que realicen los organismos competentes y de la información adicional que pueda surgir sobre el incidente.

⚠️ ATENÇÃO! A FIFA busca explicações sobre um gesto feito pelo árbitro de vídeo australiano Shaun Evans antes da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao.



Quando a transmissão mostrou a sala do VAR, Evans apareceu fazendo um sinal com a mão semelhante a um “OK” invertido.



O… pic.twitter.com/rBcTy2hV0t — Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 15, 2026

¿Qué sigue para Shaun Evans y la FIFA?

La atención ahora está puesta en una posible respuesta oficial de la FIFA. Si el organismo decide revisar el caso, podría determinar si el gesto fue una conducta inapropiada o una acción sin intención discriminatoria.

De cara al Mundial 2026, cualquier decisión relacionada con árbitros y oficiales tendrá un impacto importante, ya que la FIFA busca reforzar sus políticas contra el racismo y la discriminación. Por ahora, Shaun Evans continúa formando parte del arbitraje internacional mientras la polémica sigue generando debate dentro y fuera del fútbol.