Lionel Messi hace historia; los récords que rompió con su hat trick ante Argelia

Lionel Messi sumó otro capítulo monumental a su carrera y firmó una noche que ya quedó grabada para siempre en la historia del futbol. El capitán de la Selección Argentina se convirtió en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo, una marca sin precedentes que además llegó acompañada de otras dos cifras demoledoras: cumplió 20 años exactos de su debut mundialista y alcanzó los 200 partidos oficiales con la Albiceleste.

Lionel Messi / Anadolu Ampliar

No se trata solo de un récord más. Se trata de una coincidencia histórica que resume la dimensión de su carrera. El mismo 16 de junio en el que hace dos décadas debutó en una Copa del Mundo, Messi volvió a ponerse la camiseta argentina para seguir ampliando una leyenda que ya parece inalcanzable. Del joven que apareció en Alemania 2006 al líder que alzó la Copa en Qatar 2022 y hoy disputa su sexto Mundial, el recorrido del rosarino atraviesa generaciones enteras.

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Del adolescente que brilló ante Serbia al capitán eterno de Argentina

El estreno mundialista de Messi ocurrió el 16 de junio de 2006, en el partido entre Argentina y Serbia y Montenegro por la fase de grupos. Aquella tarde ingresó con apenas 18 años y dejó una actuación que ya anticipaba lo que venía: dio una asistencia y marcó en la goleada 6-0 de la Albiceleste. Dos décadas después, ese mismo calendario lo volvió a poner en el centro del escenario, pero ya no como promesa, sino como una figura histórica que sigue compitiendo al máximo nivel.

La escena tiene todavía más fuerza porque no llega vacía. Messi alcanza los 200 partidos con Argentina como máximo goleador histórico del seleccionado y también como su gran generador ofensivo. Su legado no se sostiene solo en la permanencia, sino en la producción, la influencia y los títulos que terminó conquistando con la camiseta albiceleste.

Los números que agrandan todavía más su legado con la Albiceleste

A la cifra redonda de partidos se le suma una trayectoria que cambió por completo la historia reciente de Argentina. Messi llega a este momento después de haber guiado al equipo al título en el Mundial de Qatar 2022, además de ganar las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Es decir, no solo duró más que nadie: también ganó en el tramo más pesado de su carrera internacional.

Como si eso no alcanzara, Messi también salió de esa noche con otro registro gigantesco: marcó hat-trick ante Argelia, llegó a 16 goles en toda la historia de la Copa del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. Detrás de ellos aparecen nombres que ya parecían intocables, como Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14, Kylian Mbappé con 14, Just Fontaine con 13 y Pelé con 12. Es decir, no solo rompió la barrera de los seis Mundiales y los 200 partidos con Argentina; también se sentó en la cima del rubro más pesado para cualquier figura ofensiva en una Copa del Mundo.

Argentina celebra gol de Messi / Anadolu Ampliar

Ese mismo gol ante Argelia también le permitió alcanzar otra marca reservada para muy pocos. Messi igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en toda la historia de los Mundiales que han conseguido marcar en cinco ediciones distintas del torneo. El argentino ya había dejado huella en 2006, 2014, 2018 y 2022, y ahora sumó también 2026 a una secuencia que confirma algo brutal: no se trata solo de longevidad, sino de seguir siendo decisivo a lo largo de veinte años en la máxima competencia del futbol.

Y todavía hubo una tercera estadística que terminó de redondear la noche. Con su hat-trick frente a Argelia, Messi se convirtió en el jugador más veterano en toda la historia de la Copa del Mundo en marcar tres goles en un mismo partido, al lograrlo con 38 años y 357 días. Con eso superó por más de cinco años la marca que le pertenecía a Cristiano Ronaldo, quien había firmado su triplete ante España en el Mundial de 2018 con 33 años y 130 días. En una carrera llena de récords imposibles, Messi encontró la manera de abrir también una nueva frontera en términos de edad y rendimiento dentro del torneo más exigente del planeta.

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Lo de Messi ya dejó de ser una acumulación de récords aislados. Hoy su nombre aparece ligado a una marca única: seis Mundiales, 20 años desde su debut, 200 partidos con Argentina, 16 goles en Copas del Mundo, anotaciones en cinco ediciones distintas y el récord del hat-trick más veterano en la historia del torneo. En tiempos donde el futbol cambia de ritmo cada temporada, el capitán argentino sigue haciendo algo todavía más difícil: mantenerse en la cima y seguir rompiendo la historia.