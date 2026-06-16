Narcocorrido en el Congreso: ¿Quién fue el responsable de llevar esta polémica al recinto legislativo?

La polémica por el narcocorrido en el Congreso sigue creciendo, luego de que un diputado en Michoacán protagonizara un momento que desató críticas dentro y fuera del ámbito político. El hecho reavivó el debate sobre los límites de este género musical en espacios públicos e instituciones gubernamentales, especialmente en medio de la discusión nacional sobre la apología de la violencia.

Así que te contamos qué es lo que envuelve a este suceso tan extraño y que puede llevar a consecuencias legales a los responsables de esto.

¿Quién es Baltazar Gaona García?

El caso llamó la atención, sobre todo porque no puede haber una apología a la violencia en ninguna institución gubernamental. Por ello, los narcocorridos en el Congreso que fueron tocados por la banda “Carnivalitos” causaron tanto revuelo.

Todo fue registrado y viralizado en redes sociales, por lo que se llegó a responsabilizar a Baltazar Gaona García, diputado local de Michoacán que forma parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien a lo largo de su carrera política ha ocupado diversos cargos políticos. Tras la controversia, varios de sus compañeros solicitaron revisar si el legislador incurrió en alguna falta administrativa o en una conducta que amerite sanción por parte del Congreso local.

¿Qué fue lo que sucedió con el narcocorrido en el Congreso de Michoacán?

La controversia comenzó cuando Baltazar Gaona García participó en una actividad dentro del Congreso en la que interpretó una canción identificada como un narcocorrido. El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que un género asociado frecuentemente con figuras del crimen organizado fuera interpretado dentro de una institución pública.

¿De qué trata el narcocorrido que tocaron en el Congreso de Michoacán?

De acuerdo con reportes sobre el caso, la canción interpretada hace referencia a personajes vinculados con actividades criminales. Este tipo de composiciones suelen narrar historias relacionadas con grupos delictivos, líderes criminales, enfrentamientos o actividades ligadas al narcotráfico. Por ello, sus detractores consideran que pueden contribuir a normalizar o romantizar la violencia.

La polémica del narcocorrido en el Congreso, ocurre en un momento en el que distintas entidades federativas analizan restricciones para la interpretación de canciones que hagan apología del delito en eventos públicos. Por ello, el caso de Baltazar Gaona García podría convertirse en un precedente dentro del debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios públicos.