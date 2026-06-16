Francia vs Senegal: revancha, Mbappé y un debut de alto voltaje en el Mundial 2026

Francia y Senegal se enfrentarán este martes 16 de junio en el arranque del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que inevitablemente reaviva el recuerdo del histórico 1-0 de Senegal sobre Francia en 2002. Esta vez el escenario será el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, con dos selecciones que llegan con argumentos muy distintos, pero con una misma obligación: empezar con tres puntos en un sector que también comparten con Irak y Noruega.

Team France Training Session 2026 FIFA World Cup / VCG Ampliar

Francia llega como favorita, pero con presión real

En la previa, Francia carga con la etiqueta de candidata natural. El equipo de Didier Deschamps vuelve a una Copa del Mundo con Kylian Mbappé como gran figura ofensiva y con el regreso de N’Golo Kanté a una cita mundialista, aunque también bajo cierta presión después de una preparación en la que Mbappé no logró marcar ante Costa de Marfil ni Irlanda del Norte.

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El propio Deschamps bajó el tono a cualquier idea de revancha por 2002 y dejó claro que, para este grupo, aquello pertenece al pasado. Aun así, el contexto pesa: Francia sabe que un debut flojo abriría ruido de inmediato.

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Senegal llega con memoria, físico y confianza para incomodar

Del otro lado aparece una Senegal que no se asume como víctima. Su técnico, Pape Thiaw, vivió aquel triunfo de 2002 desde el banquillo como jugador y ahora regresa al cruce contra Francia como seleccionador, en una historia que le da todavía más carga emocional al partido.

Senegal Sadio Mané Mundial 2026 Ampliar

El conjunto africano encara su debut con una base física potente, experiencia internacional y nombres capaces de competirle a cualquiera, especialmente en mediocampo y transiciones. En otras palabras, Francia parte arriba por plantel, pero Senegal tiene lo suficiente para volver esto un juego incómodo y muy cerrado.

Posibles alineaciones de Francia y Senegal

Las alineaciones probables apuntan a una Francia en 4-2-3-1 con Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

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En el caso de Senegal, el dibujo esperado sería un 4-3-3 con Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané. Son formaciones probables y sujetas a cambios de última hora.

Francia vs Senegal: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 16 de junio de 2026.

HORA: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

ESTADIO: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford.

TV / STREAMING EN MÉXICO: ViX Premium.