Uruguay no sacó la garra charrúa y empata ante Arabia Saudita

Debut del grupo H en la Copa del Mundo del 2026, la selección de Uruguay le alcanzó para empatar por un tanto contra su similar de Arabia Saudita.

Saudi Arabia vs Uruguay Group H FIFA World Cup 2026 / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

Los saudíes desde los primeros minutos demostraron que querían el triunfo y empezaron a probar de larga distancia a Fernando Muslera pero sin encontrar éxito, el guardameta vetarano en los primeros 30 se vestía de héroe dejando su arco en cero.

Al minuto 40 un tiro de esquina por la punta de la derecha le dió el gol a Arabia Saudita, con un centro de Musab Al Juwayr, que remataria Mohamed Kanno y provocaría un mal rebote de Muslera para que contra rematará Alamri.

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La respuesta de la garra charrúa llegó hasta el minuto 80 con un tanto de Maxi Araujo que aprovechó el rebote de Al Owais provocado por Federico Viñas con un disparo en su zona. Todavía Fede Valverde en el agregado intentó poner el de la victoria, con un remate al poste más lejano, pero la sacó Mohammed Al Owais para dejar el empate por un tanto.

Prácticamente los últimos cinco minutos del partido se la vivió Uruguay encima con una serie de tiros de esquina pero ninguno lo capitalizaron. Al final Arabia Saudita aguanta el empate y divide unidades con Uruguay.