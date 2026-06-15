Vozinha, arquero de Cabo Verde, rompió en llanto tras rescatar un histórico empate ante España

Vozinha fue la gran figura del empate 0-0 entre Cabo Verde y España en el Mundial 2026. Tras el silbatazo final, el veterano guardameta no pudo contener las lágrimas luego de firmar una actuación histórica para su país.

Vozinha fue la gran figura del empate 0-0 entre Cabo Verde y España en el Mundial 2026. / Buda Mendes Ampliar

El emotivo momento de Vozinha tras convertirse en héroe de Cabo Verde

La Selección de España protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera jornada del Mundial 2026 al empatar sin goles frente a Cabo Verde, una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo. Pero más allá del resultado, hubo una imagen que no se apreció en la transmisión principal y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El protagonista fue Vozinha, arquero de Cabo Verde de 40 años y capitán del conjunto africano, quien terminó el encuentro entre lágrimas después de firmar una actuación memorable bajo los tres postes. El guardameta fue clave para mantener su arco en cero ante una de las selecciones favoritas para pelear por el título mundial.

Durante los 90 minutos, España dominó la posesión y generó varias oportunidades claras de gol, pero se encontró una y otra vez con las intervenciones del experimentado portero caboverdiano. Sus atajadas fueron determinantes para asegurar el primer punto de Cabo Verde en toda su historia dentro de una Copa del Mundo.

Video: El arquero de Cabo Verde rompe en llanto tras histórico empate ante España

Una vez consumado el empate, las cámaras captaron a Vozinha completamente emocionado. El arquero cayó en llanto mientras era abrazado por sus compañeros, consciente de que acababa de protagonizar uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol de su país.

🇨🇻 El arquero de Cabo Verde de 40 años llorando porque sacaron un punto en su debut mundialista contra el campeón de Europa.



Mejor deporte del mundo🚬 pic.twitter.com/hrFnIz4U2U — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) June 15, 2026

El resultado dejó a España bajo presión de cara a sus siguientes compromisos de la fase de grupos, mientras que Cabo Verde celebró como una victoria un empate que ya forma parte de sus páginas más gloriosas. Para muchos aficionados, la imagen de Vozinha llorando sobre el césped resumió perfectamente la magnitud de la hazaña conseguida ante la campeona de Europa.