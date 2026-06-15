¡Sorpresa histórica! Cabo Verde frena a España en la fase de grupos del Mundial 2026

La campeona de Europa, España arrancó el Mundial con un inesperado empate sin goles ante la debutante Cabo Verde, por el grupo H, en la fase de grupos del Mundial 2026 desde el Estadio de Atlanta.

España vs Cabo Verde / Patrick Smith - FIFA Ampliar

En la primera parte, España salió mandando y buscando rapidez, pero Cabo Verde se cerró bien en bloque bajo. Las ocasiones más claras llegaron sobre el minuto 39’, cuando Ferran Torres estrelló un balón en el larguero tras un centro de Cucurella, y Oyarzabal obligó a una gran parada de Vozinha en el rechace. Ambas escuadras, sin goles al medio tiempo.

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Para la parte complementaria, el director técnico Luis de la Fuente metió a Lamine Yamal, recuperado de lesión y el partido ganó verticalidad. El joven blaugrana generó peligro por la derecha, pero la selección española siguió imprecisa en los últimos metros. Mikel Merino falló un mano a mano tras asistencia de Yamal. En los minutos finales, Cabo Verde tuvo un contragolpe que hizo sufrir a la defensa española, y Pedri vio amarilla por una falta táctica.

Selección de España / Mattia Ozbot Ampliar

Cabo Verde, la nación más pequeña por superficie en clasificar a un Mundial, celebró el punto como una victoria. Lograron su primer punto en la historia de la Copa del Mundo y dejaron una imagen de orden, sacrificio y contragolpes peligrosos. Por su parte La Roja, sumó 1 punto y en el afán de mejorar la definición y fluidez ante rivales más duros. Cabo Verde se va de Atlanta con la cabeza alta y un punto que nadie olvidará.