Colombia vs. Uzbekistán: ¿A qué hora comienzan los cierres viales por el partido en el Estadio Ciudad de México?

El Mundial 2026 en CDMX ya es el evento deportivo más importante en 40 años. Es por eso, que la sede por definición para el Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México ya comienza a tener cierres viales alrededor de la sede oficial. Así que sigue leyendo para tener toda la información oficial de las autoridades correspondientes.

¿A qué hora comienzan los cierres viales en el Estadio Ciudad de México por el Colombia vs. Uzbekistán?

Los cierres por el partido entre Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026 comenzarán con cierres parciales a partir de las 22:00 hrs el 16 de junio de 2026. Si embargo, a partir de las 10:00AM cerrarán totalmente el 17 de junio 2026 para que lo tomes en cuenta.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha anunciado que las puertas abiertas a la sede antes mencionada serán a partir de las 16:00 hrs, por lo que te recomendamos tomar precauciones si ese es tu camino del diario o pasarás por ahí.

¿Qué calles estarán cerradas por el Colombia vs. Uzbekistán?

De acuerdo con la imagen difundida por la SSC en todas sus redes sociales, mencionan que habrá alrededores al Estadio Ciudad de México que contarán con:

Accesos peatonales, señalados por el color verde

Accesos semipeatonales, señalados por el color amarillo

Accesos vehiculares, señalados por el color rojo

Entre las calles que estarán con cierres totales se encuentran Calzada de Tlalpan a la altura de la calle San Alejandro, sin embargo, te dejamos el mapa para que puedas definir la mejor ruta para ti.

Mx - Cierres viales por el partido entre Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México Mundial 2026 Ampliar

¿A qué hora es el partido Colombia vs. Uzbekistán?

El segundo partido que se disputa por el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México será el próximo 10 de junio del mismo año, en punto de las 8:00PM. Así que si quieres llegar con tiempo, toma en cuenta los cierres viales anteriormente mencionados para que no te detenga nada para llegar en caso de asistir o, tomar rutas alternativas en caso de pasar por ahí.