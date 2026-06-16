Memo Ochoa rompe en llanto y se despide de la Selección Mexicana: “Me voy en paz”

Guillermo Ochoa dejó una de las postales más emotivas del Mundial 2026 al quebrarse frente a cámara y dejar entrever que su ciclo con la Selección Mexicana está llegando al final. El portero de 40 años apareció en un video especial rumbo a la Copa del Mundo, se conmovió al leer una carta escrita por su hija mayor y soltó una frase que de inmediato encendió la conversación en el futbol mexicano: “Me voy en paz”. Más que una entrevista, el momento tuvo tono de despedida.

Memo Ochoa y Javier Aguirre / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El instante que más impactó llegó cuando Memo leyó el mensaje de Lucciana, su hija, dentro de una dinámica audiovisual producida para el torneo. Ahí, Ochoa habló del papel que ha tenido su familia durante su carrera, del respaldo en los momentos más duros y de todo lo que ha sacrificado durante más de dos décadas como profesional. Entre lágrimas, reconoció que sin ese apoyo no habría conseguido mantenerse tanto tiempo en la élite ni perseguir el sueño de seguir representando a México.

“Me voy en paz”: la frase que sonó a adiós definitivo de la Selección Mexicana

Pero la frase que cambió el tono de todo fue todavía más fuerte. Ochoa admitió que no entiende su carrera sin la Selección y que, una vez que termine esta etapa, no le ve mucho sentido a seguir jugando futbol. En sus palabras, dijo haberlo dado todo, haber disfrutado cada momento y sentirse orgulloso de lo vivido. Ese mensaje fue interpretado como una despedida emocional del combinado nacional e incluso como una señal clara de que el Mundial 2026 marcaría también el final de su carrera profesional.

Mexico vs South Africa Group A FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

La dimensión del momento también se explica por el lugar que ocupa Memo en la historia del Tri. Ochoa llegó a este torneo como uno de los grandes símbolos de la selección y como el arquero mexicano más identificado con los Mundiales en la era reciente. Su carrera internacional ha estado ligada a noches inolvidables, atajadas históricas y una permanencia extraordinaria en la conversación grande del futbol mexicano. Por eso, verlo quebrarse públicamente no se sintió como una escena más: se sintió como el cierre de una era.

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Hoy, más allá de si vuelve o no a colgar los guantes a nivel de clubes, el mensaje central parece claro: Memo Ochoa ya empezó a despedirse de la Selección Mexicana. Y lo hizo como lo hacen los jugadores que saben lo que representan: con emoción real, con peso histórico y con la sensación de que, pase lo que pase en lo que resta del torneo, su nombre ya quedó amarrado para siempre a la memoria del futbol mexicano.