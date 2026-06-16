Mbappé firmó un doblete y sigue haciendo historia en el Mundial 2026; destronó a Messi en una sorprendente marca

Mbappé firmó un doblete y sigue haciendo historia en el Mundial 2026 / Soccrates Images

Kylian Mbappé fue la figura de Francia en su debut en el Mundial 2026. El delantero marcó un doblete en la victoria 3-1 sobre Senegal este 16 de junio y llegó a 14 goles en Copas del Mundo, quedando muy cerca del récord histórico de Miroslav Klose.

Kylian Mbappé / Hannah Peters - FIFA Ampliar

¿Cuántos goles le faltan a Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales?

La respuesta es simple: Kylian Mbappé está a solo dos goles de igualar el récord de Miroslav Klose y a tres de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Gracias a sus dos anotaciones frente a Senegal, el atacante francés alcanzó los 14 goles mundialistas y empató al alemán Gerd Müller en el tercer puesto de la clasificación histórica.

La tabla de máximos goleadores de los Mundiales quedó de la siguiente manera:

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

Lionel Messi (Argentina): 13 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Con apenas 27 años y todavía con varios partidos por disputar en esta Copa del Mundo, Mbappé tiene una oportunidad inmejorable para quedarse con una marca que parecía intocable.

Así fue el doblete de Mbappé contra Senegal

Francia encontró resistencia durante buena parte del encuentro ante Senegal, pero la calidad de su capitán terminó marcando la diferencia.

El primer gol llegó al minuto 66. Michael Olise filtró un pase preciso entre líneas y Mbappé definió con un disparo cruzado que dejó sin opciones al arquero Édouard Mendy.

Cuando el partido entraba en su recta final, el delantero volvió a aparecer. En el tiempo agregado, al 90+5′, selló la victoria francesa con su segundo tanto de la noche y firmó una actuación que lo colocó nuevamente en el centro de la conversación mundialista.

Además de asegurar tres puntos importantes para Francia en el Grupo I, el doblete tuvo consecuencias directas en los libros de historia.

Francia vs Senegal / Soccrates Images Ampliar

Mbappé superó a Lionel Messi y a Pelé en la tabla histórica

La actuación ante Senegal permitió que Mbappé dejara atrás a dos leyendas del fútbol mundial.

Con sus 14 goles, el francés superó los 13 que registró Lionel Messi a lo largo de cinco Copas del Mundo y también dejó atrás los 12 tantos de Pelé.

Lo más impresionante es que el delantero del Real Madrid alcanzó esta cifra en apenas tres ediciones mundialistas: Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su capacidad para aparecer en los escenarios más importantes ha sido una constante desde que debutó en una Copa del Mundo siendo adolescente.

Mbappé y Messi / Jean Catuffe Ampliar

Mbappé ya es el máximo goleador histórico de Francia

La noche fue redonda para el capitán francés. Con su doblete frente a Senegal, Mbappé llegó a 58 goles con la selección absoluta de Francia y se convirtió en el máximo goleador histórico de Les Bleus, superando el registro de Olivier Giroud.

El atacante continúa ampliando una trayectoria que ya incluye un título mundial en Rusia 2018, una final en Qatar 2022 y múltiples récords individuales con la camiseta francesa.

A este ritmo, no solo amenaza la marca de Klose en los Mundiales, sino también varios registros históricos del fútbol internacional.

¿Puede Mbappé romper el récord de Klose en el Mundial 2026?

Todo apunta a que sí. Francia es una de las favoritas para avanzar a las rondas de eliminación directa y Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con al menos dos partidos más garantizados en la fase de grupos y la posibilidad de disputar octavos, cuartos, semifinales y final, el francés tendrá múltiples oportunidades para alcanzar la cima.

Si marca dos goles más, igualará los 16 de Klose. Con tres anotaciones adicionales, se convertirá en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Lo que sigue para Francia y Mbappé

Tras vencer a Senegal en su presentación, Francia buscará asegurar su clasificación a los octavos de final en la segunda jornada del Grupo I. Todas las miradas estarán puestas en Mbappé, quien además de liderar la candidatura francesa al título, persigue uno de los récords más importantes que existen en la Copa del Mundo.

La cuenta está abierta: le faltan apenas dos goles para alcanzar a Klose y tres para escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial.