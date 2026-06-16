CNTE no levanta la huelga y analiza llevar el plantón a Paseo de la Reforma

A 16 días de iniciar el plantón CNTE, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirman que la huelga nacional del magisterio no ha terminado aún cuando se han liberado calles del Centro Histórico, ahora analizan la posibilidad de trasladar su plantón de calles del centro histórico a la avenida Paseo de la Reforma.

Así lo informó Elvira Beleses de la sección 14 de Guerrero, quien dijo que es falso que estén derrotados, reiteró que no hay retiro de los maestros sino un relevo de más profesores que seguirán llegando a la ciudad hasta lograr un acuerdo al conflicto magisterial.

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¿Qué bloqueos realizaron los maestros este martes?

Este martes como parte de sus protestas cerraron cruces de Reforma y Bucareli, a la altura del Ángel y Florencia, así como a la altura de Insurgentes.

Los profesores de las diferentes secciones de CDMX, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas llevan a cabo esta manifestación para pedir que la presidenta de la República atienda sus demandas.

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¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

Por su parte Pedro Hernández, de la sección 9 de la CDMX, hizo un llamado al gobierno federal para reanudar las mesas de diálogo al afirmar que son ellos quienes decidieron suspender las mesas de acuerdo y no la CNTE.

Reitera que los profesores no van a retroceder al reiterar que están firmes en sus objetivos lograr que sean recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los profesores insisten que el gobierno debe cumplir el compromiso de campaña para la abrogación de la ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y otros aspectos de índole.

Los maestros esperan que haya respuesta a sus demandas al asegurar que de no haber solución arribarán profesores de otras secciones de la CNTE para unir sus demandas que no han sido resueltas por el Ejecutivo federal.

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