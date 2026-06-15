Descarta Sheinbaum más reuniones del gobierno y CNTE

Descartó la presidenta Claudia Sheinbaum, que pueda darse una nueva reunión entre los titulares de Gobernación y de Educación Pública con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En la “mañanera” desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria adelantó que se están planeando reuniones tripartitas en los estados para tratar la problemática que han planteado en la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública.

“Con gobernación? No, por lo pronto, no. ¿No se buscará de parte? Pronto, no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de educación y la secretaria de gobernación podían dar más información”.

Recordó que, para eso, se estableció una mesa técnica permanente para resolver el plantón en el Zócalo y sin adelantar vísperas, dijo que la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, podrán dar más información sobre el tema.

En cuanto a la inconformidad de los comerciantes por las afectaciones económicas derivadas por los campamentos en todo el primer cuadro de la CDMX, dijo que varias calles ya se abrieron y el fan fest sigue activo.

“Disminuyó bastante la presencia en algunos lugares, y la secretaria de gobernación y el secretario de educación pueden dar más información. ¿Pero ya no les preocupa, digamos, ese tema de la del plantón aquí en el Zócalo? El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció. Incluso, se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces, ya ahí están las propuestas, pues, ya. Y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela”.

Agregó que el fan fest está abierto y varias calles en el centro histórico ya se abrieron. Por cierto, que reconoció que reprogramó un evento que tenía programado para este domingo en Zacatecas, debido a las movilizaciones del magisterio.

“Entonces decidí para qué. Pues hoy diálogo con gobernación, con educación, para que parábamos ahí. Entonces... Un mal momento. Entonces mejor decidimos ir a San Luis y la verdad estuvo muy bonito lo de San Luis porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down, que ganaron el torneo. Muy, muy divertido estuvo la convivencia, nos divertimos mucho ellos y bueno, yo también me divertí mucho. ahí haciendo penales, fueron ellos. Y jóvenes que ganaron el segundo lugar, también de San Luis en el Futsal. Y después fuimos a ver una de las canchas que hizo Edna en Santa María, ahí en el lugar donde se hacen los rebosos, ahí en San Luis y también estuvo muy bonito”.

La jefa del Ejecutivo Federal descartó que modifique su agenda de fin de semana por protestas, ya que está abierta el diálogo.

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