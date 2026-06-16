El Mundial 2026 no salvará al turismo: FEMATUR alerta por baja ocupación hotelera

En entrevista con Gabriela Warkentin el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR), Jorge Hernández, alertó sobre una disminución del turismo en México y si no se hace algo “extraordinario” en temas de promoción y una mejor política turística, en lugar de subir en el ranking mundial del turismo bajaríamos de posición por eso es importante que la iniciativa privada y el sector público en alianza busquen una manera de lograr permanecer en el sexto lugar.

“México está en el sexto lugar, y se dijo que con el Mundial íbamos a subir al quinto lugar, cosa que definitivamente no se va a dar, sino aquí viene lo delicado, pudiéramos bajar y pudiéramos llegar hasta el número nueve porque ya en el primer trimestre ya hay una disminución del turismo”. — Jorge Hernández, presidente de la FEMATUR

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¿Cuál sería la ocupación hotelera durante el Mundial 2026?

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR), comentó que los datos de los socios hoteleros, agencias de viaje, transportistas, artesanos, guías y escuelas de turismo reflejan que no se va a llegar a las cifras esperadas con una ocupación del 100 por ciento y únicamente se llegará en los meses de junio y julio entre el 50 o 60 por ciento del índice de ocupación hotelera en la Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, las tres ciudades donde se realizarán los partidos del Mundial 2026.

“El tema es que, por ejemplo, cuatro meses antes del mundial estábamos en 30%, cuando en otros mundiales, incluyendo los dos de México que ha habido en 1970 y 1986, ya estábamos en 70%. Entonces, se notó desde hace cuatro meses que no íbamos a llegar a las cifras manifestadas del 100%”. — Jorge Hernández, presidente de la FEMATUR

¿Qué factores han afectado al turismo en México?

Hernández señaló que diferentes factores han influido en el turismo en México como el precio del hospedaje que en algunos casos subió hasta 300 por ciento y asegurando que por el Mundial tendrían alta ocupación hotelera no aceptaron reservaciones para eventos, congresos o convenciones que normalmente se celebran en junio o julio; además del aumento en los boletos de avión.

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