Sector terciario impulsa la recuperación económica de México, afirma Concanaco Servytur

Los negocios familiares representan más del 82 % de las unidades económicas del país y generan seis de cada diez empleos, Concanaco Servytur.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO/SERVyTUR), Sector terciario es el principal motor de la economía nacional, afirmó el presidente del organismo, quien señaló que los indicadores económicos del país reflejan una recuperación gradual que avanza en la dirección correcta y sostuvo que el sector terciario se mantiene como el principal motor de la economía nacional.

Durante la presentación del Balance Económico del Segundo Trimestre de 2026, destacó que los datos recientes muestran un panorama para el país, aunque subrayó la necesidad de fortalecer las condiciones para que ese crecimiento beneficie a los negocios familiares.

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Recuperación económica y crecimiento del sector terciario

“Los indicadores económicos publicados durante las últimas semanas dejan un mensaje alentador. México está mostrando capacidad de recuperación y el crecimiento económico mejora. Por supuesto en la inversión vuelve a avanzar. El comercio exterior mantiene un desempeño sólido, pero también con signos de resistencia y el sector terciario, comercio, servicios y turismo, es nuevamente el principal motor de la economía con un crecimiento estimado de 2.5% por encima del promedio nacional. Pero hay un dato que no podemos perder de vista.”

El presidente de la Concanaco/Servytur enfatizó que quienes sostienen esa recuperación son principalmente los negocios familiares.

De la Torre de Stéffano señaló que los negocios familiares representan más del 82 por ciento de las unidades económicas del país y generan seis de cada diez empleos, por lo que consideró indispensable impulsar medidas que fortalezcan su desarrollo.

Asimismo, aseguró que el comercio, los servicios y el turismo son hoy los sectores que sostienen la recuperación económica del país.

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Negocios familiares sostienen la economía nacional

“La respuesta es contundente. El comercio, los servicios y el turismo son hoy el sector con mayor capacidad para sostener la recuperación económica de México, y esto no se trata únicamente de crecimiento, se trata de millones de pequeños negocios familiares, comercios de barrios, restaurantes, hoteles, empresas de logística, prestadores de servicios profesionales y miles de emprendedores que todos los días mantienen viva la economía nacional.”

El dirigente empresarial indicó que la recuperación económica comienza a consolidarse en un entorno internacional complejo.

“Durante el primer semestre del 2026, la economía mexicana acumuló un crecimiento anual de 2.1%. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 1.5%. Y aquí no estamos frente a una expansión acelerada. Estamos frente a una recuperación gradual que comienza a consolidarse… existe confianza en que México va a continuar creciendo, aunque con un entorno internacional complejo”, reflexionó el dirigente del Sector Terciario del país.

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