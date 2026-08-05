Niega Sheinbaum amenazas a Maru Campos… “hay asunto por violación a ley de seguridad”

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que exista una persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos o cualquier amenaza por parte de su administración.

Después que la mandataria estatal afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación en su contra como parte de una persecución del gobierno federal y que ha recibido amenazas a su persona, sus bienes y su familia, en la mañanera Sheinbaum Pardo enfatizó que lo único que hay es una carpeta de investigación por la estadía y trabajo de integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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“No, no he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros, no. O sea no, no sé por qué se refiera y si ella considera que de parte de alguien pues que presente la denuncia. Pero no hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía. Pero no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación a la ley de seguridad nacional.”

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Y es que de acuerdo a Maru Campos, las amenazas le han llegado por oficios enviados por la Federación e insistió que la Fiscalía pausó un caso relacionado con Morelos para retomarlo posteriormente, lo que dijo ocurrió por el apoyo que ha recibido por parte de la ciudadanía.

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